Özgür Özel: 'Başkanlarımızın arkasındayız, adalet arayışı sürecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek." dedi.

Özel, Başkentte, CHP Adana Gençlik Kolları'nın başlattığı "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü"ne katıldı.

İstanbul yolundaki yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, 9 arkadaşının Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar'a sahip çıkmak için 1200 kilometre yol yürüyeceğini belirterek, teşekkür etti.

Özel, Zeydan Karalar'ın suçlandığı meselenin 11 yıl öncesine ait olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Kendinden önceki belediye başkanı sırasında ihale olmuş. Diyor ki Aziz İhsan Aktaş'ın bir adamı, 'Biz Adana Büyükşehirden ödeme alamıyorduk, sonra rüşvet verdik ödeme aldık.' Zeydan Başkan, her gelene gösteriyor, mahkeme olduğu gün sunulacak, isteyen her gazeteciye açık, küllüm yalan. Zeydan Başkan, geldiği günden onun dediği güne kadar da o günden sonraki aylarda da hep aynı gün, aynı ödemeyi yapmış. Hatta güya rüşvet verdikten sonra aldığı para, öncesinde aldığı paradan çok daha az. Sonra da bu sözleşmeler yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu mevzudan Zeydan Başkan'ı Adana'dan alıp İstanbul'da tutuyorlar. Bir suç varsa işlendiği yerde yargılanır."

"Başkanlarımızın arkasındayız"

Özel, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"İddianameyi yazmadan evvel Adana'dakilerin dosyasını Adana'ya yollayın. Adıyaman'ın dosyasını Adıyaman'a yollayın. Aynı MHP'li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana'nın iradesi, Oya Başkan'ın, Kadir Başkan'ın ve Zeydan Başkan'ın Adana'daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size 1,5 yıl önce 'Kararımı verdim, budur' dedi. Buna engel olamazsınız. Silivri'deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve artık bu Ak Toroslar çetesinden dosyanın kurtarılıp, adil bir şekilde yargılamanın, tutuksuz ve TRT'den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek."

"Fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir"

Emniyet Genel Müdürlüğünün Zafer Haftası kapsamındaki sosyal medya paylaşımıyla ilgili soru üzerine Özel, şöyle konuştu:

"O fotoğrafı öyle paylaşan beyler, eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağının, üzerlerindeki üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu milletin oylarıyla seçilip de o fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Önümüzdeki seçim, hangi partiden olursa olsun, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinmiş ezanları yeniden okutan, 7 farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede onların kölesi olarak kalmamız yerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Önümüzdeki seçim, Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin."

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ulus'taki Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu, çelenk sundu.