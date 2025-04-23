Özgür Özel: Anıtkabir'e Yürüyüşümüze İzin Verilmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş partinin genel başkanı, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Ona bile Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan; gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten, kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de gerçekleştirilen resmi törene katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bugünün herkes için bayram gibi kutlanmasını istediğini söyleyerek, "Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamadığımız bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu, yargı gücüyle baltalamaya çalışıyorlar. Mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz" dedi.

'KURUCUMUZ ATATÜRK'E YÜRÜYECEĞİZ'

Özel, Ankara Valiliği'nin Anıtkabir'e yürüyüş taleplerine izin vermemesiyle ilgili de "Yürüyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş partinin genel başkanı, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Ona bile Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan; gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten, kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.