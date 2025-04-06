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Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

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21. Olağanüstü Kurultay'da seçime tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1276 oy kullanılan Kurultay'da, Özel geçerli 1171 oyun tamamını aldı.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ı büyük bir heyecana sahne oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yarıştan çekilmesi ve Berhan Şimşek'in müracaat için geç kalmasının ardından yarışa tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

CHP'nin bugünkü kurultayına önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

İMAMOĞLU İÇİN KOLTUK AYRILDI

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

ÖZEL TEK ADAY OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMİ KAZANDI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın seçime dakikalar kala adaylıktan çekilmesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvuru için geç kalmasının ardından seçime tek aday olarak giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel rekor oyla zafere ulaştı. 1276 oyun 1171'ini alan Özel, genel başkan seçildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayın başlangıcında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bütün demokratlarına merhaba. 19 Mart darbesine direnmek için sokaklara, meydanlara inen on milyonlara, tutuklu bulunan belediye başkanlarımıza, Gezi davasında bugünlerde tekrar hak arayacaklar olursa onlar gözdağı olsun diye 3 sefer beraat etmelerine rağmen orada tutulan Çiğdem Mater'e, Silivri'de Osman Kavala'ya, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a, diğer siyasi partilerden tutsak olan tüm siyasilere, genel başkanlara ve Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma, İBB'nin seçilmiş başkanı Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba.

"31 MART'TA AŞILAMAZ DENİLEN CAM TAVANI TUZLA BUZ ETTİK"

CHP, kısa zamanda büyük bir kalkınmayı başaran, pek çok insan hakkını batılı ülkelerden çok daha önce yurttaşlarına tanıyan bir partidir. Çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir. CHP, kaybettiği ilk seçimden sonra, bu yenilgi Türkiye demokrasisinin zaferidir diyebilen İsmet Paşa'nın partisidir. 31 Mart seçimlerinde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan millet, AK Parti'yi 22 yıl sonra ilk kez 2. parti konumuna düşürdü. Partimiz hiçbir parti ile ittifak yapmadan, Türkiye ittifakı ile girilen seçimlerde aşılamaz denilen yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz etti, yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi oldu. Kapsayıcı elin CHP'yi emin adımlarla iktidara taşıdığını biz de gördük, onlar da gördü. Örgütü yok saymadan, yük görmeden, örgütteki kusru kendimize, övgüyü onlara malederek, örgütü güçlendirerek ve onlarla birlikte sahaya, sokağa, mücadeleye, partimizi hızla yeniden ısındırarak sayısız miting yaptık. İstanbul'da eğitim, Ankara'da emeklilere zammı protesto için emekli mitingi, Rize'de çay mitingi, Hayabolu'da buğday, Giresun'da fındık, Gaziantep'te fıstık, Manisa'da çiftçi mitingi, Gebze'de emek mitingi yaptık.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

"MART AYI ORTALAMALARINDA ANKETLERDE CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Demokrasi sınavı kaybettiğinde verilir. İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimlerden sonra yaptıkları ile kaybettiği sınavdan geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir. Kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak hem belediyelerimizi hem de muhalefeti sindirme gayreti içine giriştiler. Despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik biçimde atmaya başladılar. Millet tüm anketlerde CHP'yi birinci yapmaya devam etti. Yaşadığımız Saraçhane sürecinden önce yapılmış tüm anketlerin mart ayı ortalamasında CHP bugün de Türkiye'nin birinci partisi.

"TOPLUMU SİNDİREBİLECEK OPERASYONLAR YAPTILAR"

Bir hukuksuzluk dalgası başlatarak, toplumun tüm kesimlerini sindirebilecek operasyonlarla, 1 gün yatarı olmayan suçlarla tutuklamalar yaparak, insanları bir daha itiraz edemez, tweet atamaz, açıklama yapamaz bir hale sokmaya, 12-13 yıl önceki görüntülerden cadı avı başlatarak, Gezi benzeri işlerin 12 yıl sonra bile devlet tarafından cezalandırılacağı hissini yaymak üzere özel tasarımlı operasyonlar yaptılar. Temel amaçları Erdoğan'ın adaylarını mağlup eden Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmekti. Milletin iradesine hürmetsizlik edenler devleti, milletin karşısına dikmekten çekinmediler. Millet ya susacak, sinecekti ya da millet bu darbeye direnecekti. İşte o sırada millet en zor günlerdeyken kimin gözünün içine bakıp enerji aldıysa döndü oraya baktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin gözlerinin içine baktı. Erken seçimin adayı da erken belirlenir diyerek yolan çıktık. Tüm üyelerle ön seçim taahhüdümüzü yerine getirdik. 1.5 milyon üye sayımızı 100 bin yeni üye hedefi ile kayıtları açık tuttuk, bu rakamların an itibarıyla 1 milyon 900 bine ulaşmış olduğunu ifade etmek isterim.

31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmeye, ertesi sabah sahur vaktinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına operasyon yaparak planladıkları darbeyi başlattılar. Ön seçim günü milletin önüne sandığı koyduğumuzda Ekrem İmamoğlu'nu hakimin önüne çıkardılar. Süreci İtalyan mafyasının mesaj dolu eylemleri gibi sonuç için gözümüzün ne denli döndüğü mesajını verdiler. Onlar adayı Vatan Emniyet'e götürdüklerine artık sandık tüm demokratların sandığıdır diyerek dayanışma sandığını tarif ettik.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

"İDDİANAME YAZACAK MASAK PATLADI, KANIT YOK"

İddianame yazacak, MASAK patladı, kanıt yok. Yalancı tanık arıyorlar. Geçmişte İBB'de çalışan, şimdi kamuda iş yapan firmaların sahiplerini çağırıp yalancı tanıklığa meyletmelerine ilişkin görüşmeler yapılıyor. Kimi zaman İstanbul'daki adalet sarayın, kimi zaman hakim evlerinde, her biriyle ilgili detaylı bilgimiz var. Bu kişiler ben oraya girmedim, İstanbul bana ters deyince buradan ekmek yiyorsun, orada ortaya çıkarılması gereken rüşvet çarkına bu ifadeyi imzalasan ne olur diyorlar."

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDeli:

CHP tiyatrosu bitmiştir. bidahaki tiyatro gösterimize yine bekleriz

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Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıFatih Yılmaz:

bunlar geri zekalı tek aday neden seçime gider anlamış değilim 1 oy alsa Bike seçiliyor zaten

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıVEFA:

Bu da tek aday niye seçim yapılır diyen, usul yasa bilmeyen Ak meciklere kapak olsun o zaman!..

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme77
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Haber Yorumlarıselimeymenbayat7916:

????????yazık cok komikler ya

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAdamınBiri:

özgür özel ile özgür özel'in seçime gitmesi sonucu özgür özel yeniden genel başkan seçilmiştir. işte demokrasi işte , cesaret işte feraset. hahaha

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Haber YorumlarıAlper gül:

Tek adam(!!!) özgür

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Haber Yorumlarıduygusal:

erdoğanda kurultaya hep tek aday girdi.bazı yandaşlar utanmadan bu kurultayı eleştiriyor.görgüsüz olmayın..erdoğan kurultaya tek aday girmeseydi,onlarda bence bu saçmalığı yapmazdı.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

CHP ye geçmiş olsun tek aday olarak seçime gitti ve CHP kirli siyasetçilere teslim etmiş oldu şimdiden RTE hayırlı olsun CHP tam anlamıyla bomba nin pimini çekti parti bitiriyor

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Haber Yorumlarıumut mergen:

YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKANIM AK TROLLER PARAYI BAYRAMDAN ÖNCE ALMIŞ HAVLIYORLAR BURDA :)

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Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıAlper gül:

Vaybeee helal olsun özgür, sen de Ekrem gibi tek başına girdiğin seçimi kazandın. Gülüyorum bu CHP ye ya, tek aday çıkarıp onu seçiyor ve mutlu oluyorlar.

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