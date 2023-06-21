Özgür-Der üyeleri, Yunanistan'ın göçmen politikasını protesto etti

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyesi bir grup, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı politikayı protesto etti.

Beyoğlu'ndaki Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan gruptakiler, "Yunanistan ve Avrupa Birliği, Akdeniz'deki mülteci katliamının hesabını verecek." yazılı pankart açtı.

" Yunanistan'ın göçmen politikası: İşkence ve ölüm", "Göçmene değil ırkçılığa barikat", "İnsanlığa sınır konmaz" ve "Sınırı değil insanı koru" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Yunanistan aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, bir hafta önce Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın 47 mil açıklarında göçmenleri taşıyan bir geminin battığını hatırlattı.

Alpay, şöyle devam etti:

"7 saat boyunca bir geminin batırılması ve içindeki çocukların, kadınların, masum insanların Akdeniz'e gömülmesi için Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince planlı, sistematik bir katliam işlendi. Maalesef dünya derin bir sessizliğe gömüldü. Bu insanlar Pakistan'dan, Libya'dan, Mısır'dan, Suriye'den gelmemiş olsalardı bu olay büyük bir infiale sebep olacaktı. Ölümlerin bir kısmı ne kayıtlara geçiyor ne de protesto edilmeye değer görülüyor. Oysa ölenler bizim gibi saf, masum, temiz insanlardı. Yaşadıkları bölgeden, açlıktan, despotizmden, ırkçılıktan kaçarak Yunanistan üzerinden AB ülkelerine gitmek, orada iş bulmak ve ailelerine güvenli, refah içerisinde bir hayat yaşatmak için bu yola çıkmışlardı."

Aslında olayın failinin AB olduğunu savunan Alpay, "Çünkü AB, açıkçası Yunanistan ve İtalya'yı göçmenleri engellemek üzere bir kale gibi örgütlemiş ve onlara, göçmenleri geri püskürtme misyonunu yüklemişti. Bu katliam burada kalmayacaktır. Yakın gelecekte bu katliama karışanların, teşvik edenlerin muhakkak tarafsız uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması icap edecektir." diye konuştu.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner de dünyada 90 milyon mülteciden bahsedildiğini belirterek, "En azından son 10 yıl içinde binlerce insanın sadece Akdeniz'de ölüme mahkum edildiğine, sahil güvenlik ekiplerince botlarına kurşunlar sıkıldığına ya da son yaşanan gemi faciasında olduğu gibi Yunan Sahil Güvenliği tarafından botların geri çekilip yine yüzlerce insanın şu anda bir kısmının en azından cesetlerine ulaşıldı ama daha fazlasının hala cesedine ulaşılamadığına şahit olmaktayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile gruptan bazı kişiler, ellerindeki dövizleri Başkonsolosluğun önüne bıraktı.