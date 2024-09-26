CHP Lideri Özgür Özel: Sosyalist Enternasyonal'in AB Desteği Önemli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda 77 üyesi olan Sosyalist Enternasyonal'in tam desteği son derece önemlidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türkevi binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, "Büyükelçimizi ve New York Başkonsolosumuzu ortak bir toplantıda ziyaret ettik. Kendilerinden hem Daimi Temsilciliğin Birleşmiş Milletler'deki faaliyetleri, temasları, yürüttükleri süreçler hakkında ayrıntılı bilgiler aldık hem buradaki Türk toplumuyla ilgili Başkonsolosumuzun uzun bilgilendirmelerini aldık hem Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çeşitli görüşlerimizi paylaştık" dedi.

'RESMİ TEMASLAR TÜRKEVİ'NDE OLACAK'

Özel, Türkevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Türkevinde olmak bizim için çok anlamlı. Burası 1970'lerde İhsan Sabri Çağlayangil'in Bakanlığı döneminde 1950'lerde dünyanın en büyük bilgisayar firması olarak kurulan firmanın yönetim merkezini Türkiye'nin satın almasıyla kazanılmış. O günden beri Türkevi adına sahip, Sayın Büyükelçimiz Namık Tan'ın da daha sonra inşaat aşamasında çok emeklerinin olduğu ve 2017 yılında yıkılıp yeniden bugünkü halini alan, içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilcisinin de olduğu hepimiz açısından gurur kaynağı bir bina. Daha önce Türkiye'de de ifade etmiştik bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, New York'ta sadece konaklama rezervasyonları yaptıracak, otellerde, otel odalarında, otel lobilerinde, otel toplantı salonlarında değil tüm resmi temaslarımızı Türkevi'nde, Türkevi'nin şartları uygun olduğu şekilde sürdürecek. Dışişleri Bakanlığımız da değerli yetkilileri de bu konuda son derece bize karşı açık davrandılar ve misafirperver davrandılar."

'SOSYALİST ENTERNASYONAL'İN AB DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkevi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştüklerini belirten Özel, "Kendisi dün Sosyalist Enternasyonal'de Kıbrıs'la ilgili özel tutumumuza özel teşekkürlerini iletti. Biz de CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik kendisine. Türkiye'de siyaset tansiyonuyla, tartışmalarıyla en sert şekilde devam edebilir. Biz Türkiye'nin bugün ana muhalefet partisiyiz. Son seçimlerin birinci partisiyiz, ümit ediyorum gelecek seçimlerin birinci ve iktidar partisiyiz ama şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yurt dışına adım attığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Kıbrıs davasının savunusunda da, Türkiye'nin yurt dışındaki ilişkilerinde de, özellikle AB'ye tam üyelik sürecinde de Türkiye'nin en güçlü kası biziz. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş toplantısında hiç itirazsız kayda geçirdiği, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda 77 üyesi olan Sosyalist Enternasyonal'in tam desteği son derece önemlidir. Bu binalar kalır, iktidarlar gelir gider, önemli olan Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat kimliğimizden hiçbir şey kaybetmeden ama onun dünyada Türkiye'ye nasıl bir güç kattığının da farkında olarak Türkiye için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve dünyadaki bütün mağdur ve mazlumlar için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ABD VATANDAŞINA SAHİP ÇIKAMADI'

Özel açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Üç gün boyunca en çok üzerinde durduğumuz konu Filistin'di ve olmaya devam edecek. Buradan hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ayşenur'un İsrail tarafından tek kurşunla başından vurulmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Sayın Biden'in, 'Bu yerden seken bir kurşun, bakıyoruz bakalım' diye son derece rahatsız edici tutumunu bir kez daha üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Biz vatandaşımıza sahip çıktık, biz evladımıza sahip çıktık. Amerika Birleşik Devletleri gücünü vatandaşına sahip çıkmasından alır dünyanın neresinde olursa olsun ama Ayşenur bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır ve vatandaşına sahip çıkamamıştır. İsrail'e karşı yumuşak karnından dolayı sahip çıkamamıştır, bunu da bir kez daha buradan ilgililere ifade etmek istiyorum."

'JEST GÖRDÜYSEK FAZLASINI YAPMIŞIZDIR'

Özel, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, içerisinde Türkevi binası hakkında rüşvet iddialarının da geçtiği beş federal suçlamayla karşı karşıya kalmasının sorulması üzerine, "Erken bir şey söylemek istemem. Büyükelçilerimiz konuyla ilgili neler konuşulduğunu objektif şekilde bize de ifade ettiler ama şu kadarını söylemek isterim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik Devletleri'ne ki orada o zaman bir gözünü kaybeden NTV muhabiri Didem Hanım'ı da hatırlayalım, o saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye çok önemli bir jest yaptı. ve burada böyle bir bina yapılırken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil böyle bir şeye kalkmak, niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam ama bu böylesi bir binanın hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde jest gördüysek fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten" dedi.