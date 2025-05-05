Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu

Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu, emniyetteki ifadesinde olayın nedenine ilişkin ilginç sözler sarf etti, Tengioğlu, "Özel'in daha önceden cumhurbaşkanına, savcılara, askerlere, polislere tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybettim." dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde, "Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel'in yüzüne bir tokat vurdum" dediği öğrenildi.

SALDIRGANDAN YENİ İFADE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında yumrukla saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra hem vakit geçirmek hem de iş aramak için Taksim'e gittiğini belirten şüpheli, Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüğünü ve Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin oraya getirileceğini öğrendikten sonra kültür merkezine gittiğini söyledi.

"KALABALIK GRUBUN ÖNÜNDE ÖZGÜR ÖZEL'İ GÖRDÜM"

Saldırgan Tengioğlu, Özel'e yaptığı saldırıya ilişkin ifadesinde şunları söyledi: "Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüm.

Özel'e yumruk atan saldırgandan akılalmaz savunma

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel'e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım."

Özel'e yumruk atan saldırgandan akılalmaz savunma

"PLANLAMADIM, ANLIK GELİŞEN BİR OLAYDIR"

Saldırıyı daha önceden planlamadığını savunan şüpheli Tengioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel'in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır.

Özel'e yumruk atan saldırgandan akılalmaz savunma

Son olarak üstüne basarak söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sana dünyayı dar ederim' demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum. Savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını, milletimi seven bir insanım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

Bunları sana kim öğretti?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.