Özel: Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2)

TOKAT'TAKİ MİTİNGE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'taki programının ardından Tokat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen mitinge parti teşkilatları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özel "Buraya çıkarken bir haber gelmişti. Balıkesir'de bir deprem oldu. Güzel Balıkesir'e Ege'ye, İstanbul'a, İzmir'e geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

'CHP OLARAK FİLİSTİN İÇİN EN SERT TAVRIN GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Filistin konusunda en sert ve net tavrın gösterilmesi gerektiğini belirten Özel, "Trump'tan korkuyorsa, ülkenin menfaatleriyle Filistin'in menfaatleriyle, Trump'ın menfaatleri arasında sıkışıp kalıyorsa, Trump Gazze'ye otel yapacağım deyince susuyorsa. Trump, Netanyahu'ya Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp günlerdir açlıktan ölen Filistinli çocuklar için esaslı bir tavır koymuyorsa o da yanlış yapıyordur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin için en sert, en net tavrın gösterilmesini bekliyoruz. Bunu yapacakların arkasında, yapamayan korkakların tam karşısında duracağız. CHP'nin Filistin meselesindeki duruşu Kara Oğlan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'ın yanındaki duruşudur. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki duruşudur" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'IN TİKTOKÇU HAKAN'IN DIŞ POLİTİKADAKİ FİYASKOLARINDAN BU MİLLET BIKMIŞTIR'

Zengezur Koridoru ve Azerbaycan- Ermenistan arasındaki anlaşmaya Türkiye'nin seyirci kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, "Diğer yandan elbette Azerbaycan için iyi bir şey varsa, onlar memnunsa biz memnunuz. Eğer barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmadan elbette memnuniyet duyacağız ama oradaki anlaşma, Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan ve Türkiye açısından büyük bir stratejik üstünlük, yumuşak güç performansı yaratacak bir meseleyken masaya Trump'ın oturması, Ermenistan ile Azerbaycan üzerinden 99 yıllık Amerikan çıkarına anlaşma yapılıp Türkiye'nin seyirci kalması kabul edilemez. Erdoğan'ın Tiktokçu Hakan'ın dış politikadaki fiyaskolarından bu millet bıkmıştır" diye konuştu.

'TİKTOKÇU HAKAN TRUMP'TAN KORKMAKTA, NETANYAHU'YA KARŞI SESSİZ KALMAKTA AMA ERDOĞAN SONRASI İÇİN HAYAL KURMAKTADIR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Erdoğan sonrası hayaller kurduğunu söyleyen Başkan Özel "Tiktokçu Hakan, ülkenin dış politikada çıkarlarını savunmak yerine örneğin Güney Kıbrıs'ın tanınması yerine, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması yerine Türk Cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs'ı tanımasına bile engel olamamıştır. Tiktokçu Hakan Trump'tan korkmakta, Netanyahu'ya karşı sessiz kalmakta ama Erdoğan sonrası için hayal kurmaktadır. Buradan Tiktokçu Hakan'a sesleniyorum. Erdoğan'dan sonra sen yoksun millet var, milletin iktidarı var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var" dedi.

'BELEDİYEYE KÜRT KÖKENLİ VATANDAŞ GİRDİ DİYE DEMLENİYORSUN DİYENLER TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİYLE PAZARLIĞA OTURDU'

Kimsenin CHP'nin olduğu komisyondan korkmaması gerektiğini, aksine olmadığı komisyondan korkması gerektiğini ifade eden Özel, "Erdoğan 25 Mart 2024 günü. Yani 31 Mart seçimlerinden 6 gün önce bir pazartesi günü buraya gelip burada bir konuşma yaptı. O konuşmada CHP'yi 3- 5 belediye almak için DEM Parti ile ittifak yapmakla demlenmekle suçladı. Talimatı Kandil'den alıyorlar dedi. Geçtiğimiz süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yerden talimat almadığı gibi Türk ile Kürdü, Alevi ile Sünni'yi asla ve asla ayırmadığını, bu ülkedeki her mezhebe saygı duyduğunu, Türkiye İttifakı'yla bütün herkesi kucakladığını hep söyledik gösterdik. Geçtiğimiz günlerde bize belediyelere birer tane Kürt kökenli vatandaş girdi diye demleniyorsun diyenler terör örgütü lideriyle beraber pazarlığa oturdular. CHP olarak her zaman olduğu gibi asla kapalı kapılar arkasında pazarlığı değil ama silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri, gaziler rıza verecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gelecekse o zaman adres Meclistir dedik. Şimdi Mecliste kurulan bir komisyonda aklı evvel birileri bize diyorlar ki komisyonda olmayın. Buradan, Tokat'tan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın, CHP'nin olmadığı yerden, korkun. Geçtiğimiz gün komisyona Milli İstihbarat Teşkilatı geldi, sunum yaptı. MİT mensubu gizlidir. Bize de geldiklerinde envai çeşit tedbir alıyorlar haklarıdır. Yüzü görünürse hedef olurlar. Bu toplantıyı sanki komisyonun bütün toplantıları gizli olacakmış gibi gösterenler var. Açıkça ifade ediyorum. CHP'nin olduğu yerde kimse milletten bir şey kaçıramaz, bir şey gizleyemez. Yarından sonra Türkiye'deki 3 büyük şehit ailesi ve gazi derneğiyle onların üst yapılarıyla bir kez daha beraber olacağız. Her şeyi konuşacağız. Herkes şunu bilsin ki Cumhuriyet'i kuran partiden yüzyıl önce Kürt'le Türk'ün omuzumuza savaştığı, Kurtuluş Savaşı'nı veren partiden kimse ve ayrılık, ne Cumhuriyet'e ihanet ve Türkiye'ye bir haksızlığa sessiz kalma beklemesin. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi buradadır" diye konuştu.

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/ TOKAT,