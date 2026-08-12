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Üç vekile dokunulmazlık tezkeresi

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Sera Kadıgil'e ait 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', Meclis Başkanlığınca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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