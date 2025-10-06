Haberler

Kayseri Lisesi'ne İstiklal Madalyası Teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milli Mücadele'de önemli rol oynamış tarihi Kayseri Lisesi'nin "İstiklal Madalyası" ile onurlandırılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2. Abdülhamid tarafından 13 Eylül 1893 yılında Derece-i Ula Mekteb-ı Külliyesi İdadisi adıyla kurulan ve 1923 yılında ise lise olarak değiştirilerek faaliyetini sürdüren Kayseri Lisesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Özdemir, Kayseri Lisesi'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında oynadığı rolle mihenk taşı olduğuna dikkat çekerek "İstiklal Madalyası" ile onurlandırılması gerektiğini belirtti.

Özdemir, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Türk tarihinde özel ve önemli bir yere sahip olan Kayseri, her devirde devletine ve milletine karşı somluluğunu yüksek bir erdem ve sadakatle yerine getirmiştir. Şehrin tamamının hissiyat ve iradesinde olduğu gibi Kayseri Lisesi de aynı vasıflarla anılan güzide bir eğitim kurumumuzdur. Kayseri Lisesi, İstiklal Harbi sırasında cepheye gönderdiği lise son sınıf öğrencilerinin tamamını şehit vererek, acısını yüreğine gömmüş ancak vatanın bağrına namahrem elleri değdirmemiştir. TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi ile Kayseri için büyük ve tarihi öneme sahip olan Kayseri Lisesi'nin, milli mücadele tarihinde üstlendiği vazife ve sorumlulukları gereğince İstiklal Madalyası ile onurlandırılması gerektiğini düşünüyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
