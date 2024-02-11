Üye Girişi
Haberler

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayıyken seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili konuştu. Özdağ, "Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna "Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili ilk kez konuştu. " Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullanan Özdağ, " Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna "Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir kararSinan Oğan

OĞAN, İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİ

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Sinan Oğan, seçimler ikinci tura kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

ÖZDAĞ: BİZİM TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KARAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Youtube programında Sinan Oğan'ın ikinci turdaki tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Özdağ, " Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Ata İttifakı Sinan Oğan Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title