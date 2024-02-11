Özdağ, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci tur tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Bizim tasvip etmediğimiz bir karar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesiyle ilgili ilk kez konuştu. " Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullanan Özdağ, " Sinan Oğan, karşılığında ne aldı da Erdoğan'ı destekledi?" sorusuna "Almıştır herhalde" yanıtını verdi.

Sinan Oğan

OĞAN, İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞTİ

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından kurulan ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Sinan Oğan, seçimler ikinci tura kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

ÖZDAĞ: BİZİM TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR KARAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Youtube programında Sinan Oğan'ın ikinci turdaki tutumuyla ilgili ilk kez konuştu. Özdağ, " Sinan Oğan'ın kararı kendisini bağlar, bizim tasvip etmediğimiz bir karar. Bununla ilgili de net bir şekilde politikalarımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

"ALMIŞTIR HERHALDE"

Özdağ, "Çoğu kişi bunu söyledi. Sinan Oğan ne aldı da destekledi? Maddi ya da manevi herhangi bir şey aldı mı? Bunun ile ilgili yorumunuz olur mu?" sorusuna "Almıştır herhalde... Almıştır herhalde" yanıtını verdi.