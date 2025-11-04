Haberler

Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki "Sen MOSSAD'dan brifing alacaksın, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Utanması gereken sensin" sözlerine tepki gösterdi. Özdağ "Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin TV'de tartış" dedi.

  • Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın MOSSAD ile çalıştığını ve yabancı devletlerden brifing aldığını iddia etti.
  • Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu mahkemeye verdi ve mahkemenin Davutoğlu'nun Özdağ'ı kastetmediğine karar verdiğini belirtti.
  • Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nu televizyonda tartışmaya davet etti ve Davutoğlu'nu siyasette karşılığı olmayan biri olarak niteledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇOK SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında kendisine yönelik "CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır" sözlerini sarf eden Ümit Özdağ'a çok sert yanıt verdi.

"Bu zat, çıktı televizyonda "MOSSAD ile birlikte çalıştık" dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak önce kendi milletine bağlı olmaktır, yabancı devletlerden brifing almamaktır. Utanması gereken sensin" diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanına yaltaklanmak için de "Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan daha iyi siyasetçi" diyor. Bu konuda hak ettiği cevabı alır. MOSSAD'dan brifing alırken ben Türk dünyasının davasının peşindeydim. Kırgızistan'da 103 Türk boyunu bir araya getirip savaşı bitiren bendim. O o sırada MOSSAD'dan brifing alıyordu. Bunlar milliyetçilik değildir, bunlar Kürt düşmanlığı, Arap düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

"UTANMAK ZORUNDA OLANLAR UTANMIYOR"

Davutoğlu ayrıca "O brifinglerden öğrendiklerini uyguluyor genel başkan. Brifinglerde dediler ki Türkleri Araplara düşman et. Onun dediklerini yapsaydı Türkiye Cumhuriyet ne olurdu? Hama'da Humus'da herkes Türkçe biliyor. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi, İsrail'in yayılmacı politikalarıdır. Türkiye kırmızı kitabı yeniden gözden geçirmelidir. Türkiye'de İsrail ile bir ilişkisi varsa birisinin bunun bütün faaliyetleri yakında takip edilmelidir. Utanmak zorunda olan utanmadıkları için biz de sözlerimizi gerektiği yerde sertleştirmeyi biliriz" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yanıt verdi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı " Ahmet Davutoğlu, daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı 'Ümit Özdağ MOSSAD'dan ders almıştır' diye attın . Ben de seni mahkemeye verdim. Ve dilekçem de dedim ki, mahkeme Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün istihbarat birimlerine yazı yazsın ve sorsun. Ümit Özdağ'ın MOSSAD veya başka bir yabancı servis ile ilişkisi var mı? Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu?

"MAHKEME KAYITLARI ORTADA"

'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ'ı KASTETMEMİŞTİR.' Lafının arkasında bile duramadın. Bunun üzerine dava düştü. Ve senin avukatın benden ücreti vekâlet istedi. Mahkeme kayıtları ortada.

"CESARETİN VARSA GEL BENİMLE TV'DE TARTIŞ"

Gelelim benim akademisyen kimliğime yapmış olduğun saldırıya…Ahmet Davutoğlu, küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin: Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin TV'de tartış. Benim hayatım Erdoğan ve politikaları ile mücadele ile geçti. Ancak senin yıllarca yalakalığını yaptığın Erdoğan seni kapının önüne koydu.

"SEN SİYASETTE BİR HİÇSİN"

Ve sen utanmadan CHP'nin vatansever seçmeninden aldığın oylar ile yine Erdoğan'a yalakalık yaparak AK Parti'ye dönmeye çalışıyorsun. Çünkü sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok. Ahmet Davutoğlu, korkma gel TV'de Türk milletinin önünde tartışalım. İstersen Bebecan'ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma."

Özdağ'dan Davutoğlu'nun MOSSAD iddiasına zehir zemberek yanıt

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıyusuf:

davutoğlu iki kelimeyi bir araya getiremeyen arapsever, ÖZDAĞ bunu ayaküstü çerez niyetine yer :)

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme123
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

özdağ BOSTANDAN TOPLADIĞI ACURU YER ANCA YAHUDİ BESLEMESİ.

yanıt44
yanıt56
Haber YorumlarıCaner:

Davutoğlu müslümandır, Özdağ gibi mossad sever, ingiliz sever gavur değildir. Bu ve bunu takip eden zavallı güruhun Türklükle de alakası yok... Siyonizmi destekleyen Aliyev ne kadar türkse bunlar da o kadar türk

yanıt33
yanıt55
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Davutoglu, Cumhurbaskani bile sizi elinin tersi ile itti, simdi de kalkmis Ümit Hoca gibi bir VatanSeveri karalamaya calisiyorsunuz, Sahi neyin pesindesiniz? Turbeyi Tasiyan siz degil miydiniz?..vs...Allah askina gidiniz evinizde oturunuz haberleri seyrediniz..

yanıt40
yanıt28
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Yusuf haklısın, Bu Deva ile Gelecek partili başkanlar, zamanında iktidar ile birlikte değilmiydiler, planlı olarak parti kurdular. akpkk ve mhpkk dan kaçan oyları toparlamak için kuruldu. şimdi de sandık geldiğinde birleşme yapacaklar. Bu milleti kandıramazsınız, kandıramayacaklar....

yanıt15
yanıt10
Haber Yorumlarızargana:

bu durumda sen de Yahudisever oluyorsun ?

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Ümit Özdağ konuşarak, X'te Tweet atarak vatanın kurtarılacağını zannediyor, Özgür Özel de kırmızı kart dağıtıyordu bi ara kendini hakem sanmıştı herhalde... Abiler lafla peynir gemisi yürümüyor, 23 senedir konuşuyorsunuz da bir POKA yaramıyor.

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Türkiye de ki muhalefet sahtedir, Ümit'i de sahte, Özgür'ü de sahte, anlayın bunu artık.

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Ümit Özdağ roket atmış. Davutoğlu'nun görevini de anlamış olduk...

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
