Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇOK SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında kendisine yönelik "CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır" sözlerini sarf eden Ümit Özdağ'a çok sert yanıt verdi.

"Bu zat, çıktı televizyonda "MOSSAD ile birlikte çalıştık" dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak önce kendi milletine bağlı olmaktır, yabancı devletlerden brifing almamaktır. Utanması gereken sensin" diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanına yaltaklanmak için de "Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan daha iyi siyasetçi" diyor. Bu konuda hak ettiği cevabı alır. MOSSAD'dan brifing alırken ben Türk dünyasının davasının peşindeydim. Kırgızistan'da 103 Türk boyunu bir araya getirip savaşı bitiren bendim. O o sırada MOSSAD'dan brifing alıyordu. Bunlar milliyetçilik değildir, bunlar Kürt düşmanlığı, Arap düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

"UTANMAK ZORUNDA OLANLAR UTANMIYOR"

Davutoğlu ayrıca "O brifinglerden öğrendiklerini uyguluyor genel başkan. Brifinglerde dediler ki Türkleri Araplara düşman et. Onun dediklerini yapsaydı Türkiye Cumhuriyet ne olurdu? Hama'da Humus'da herkes Türkçe biliyor. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi, İsrail'in yayılmacı politikalarıdır. Türkiye kırmızı kitabı yeniden gözden geçirmelidir. Türkiye'de İsrail ile bir ilişkisi varsa birisinin bunun bütün faaliyetleri yakında takip edilmelidir. Utanmak zorunda olan utanmadıkları için biz de sözlerimizi gerektiği yerde sertleştirmeyi biliriz" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yanıt verdi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı " Ahmet Davutoğlu, daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı 'Ümit Özdağ MOSSAD'dan ders almıştır' diye attın . Ben de seni mahkemeye verdim. Ve dilekçem de dedim ki, mahkeme Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün istihbarat birimlerine yazı yazsın ve sorsun. Ümit Özdağ'ın MOSSAD veya başka bir yabancı servis ile ilişkisi var mı? Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu?

"MAHKEME KAYITLARI ORTADA"

'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ'ı KASTETMEMİŞTİR.' Lafının arkasında bile duramadın. Bunun üzerine dava düştü. Ve senin avukatın benden ücreti vekâlet istedi. Mahkeme kayıtları ortada.

"CESARETİN VARSA GEL BENİMLE TV'DE TARTIŞ"

Gelelim benim akademisyen kimliğime yapmış olduğun saldırıya…Ahmet Davutoğlu, küçüksün ama keşke bu kadar küçülmeseydin: Davutoğlu, zerre kadar cesaretin varsa gel benimle istediğin TV'de tartış. Benim hayatım Erdoğan ve politikaları ile mücadele ile geçti. Ancak senin yıllarca yalakalığını yaptığın Erdoğan seni kapının önüne koydu.

"SEN SİYASETTE BİR HİÇSİN"

Ve sen utanmadan CHP'nin vatansever seçmeninden aldığın oylar ile yine Erdoğan'a yalakalık yaparak AK Parti'ye dönmeye çalışıyorsun. Çünkü sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok. Ahmet Davutoğlu, korkma gel TV'de Türk milletinin önünde tartışalım. İstersen Bebecan'ı da getir. Siz ikiniz ben tek başıma."