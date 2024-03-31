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Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekerken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURULTAY ÖNCESİ OMZUNU BURKMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirmişti. Devlet Bahçeli'nin, kurultay konuşması için sahneye çıktığında omuz askısı taktığı görülmüştü.

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda,"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne olduğu merak konusu oldu.

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

Mert Kafkas Sahin:

Şoföründen dayak yemiştir. Olur böyle kavgalar sevenler arasında

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Cevdet Pasa:

Kıskanma şöförü sanada dalsın

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Mert Kafkas Sahin:

Cevdet paşa şoför adresini soruyor. Bekle geliyor.

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Cevdet Pasa:

Sen baya yanıyon galiba

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sade vatandaş:

ona ne olur gitme demişti acaba o yüzden aralarında tartışmamı oldu

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Erkan ŞENER:

Hart seviyor

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Cevdet Pasa:

Sanada hart sokarlarsa şaşırma

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Gerçekler Ağırdır:

Millet'in yapamadığını vucut kendiliğinden yapmış.

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Şeref Sarpkaya:

geçmiş olsun Allah iyilik inşallah

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Tarık Arslan:

cok pis dovduler beni çeto.... eve giderken 2 defa ismimi unuttum.

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