Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa giderek oyunu kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekerken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURULTAY ÖNCESİ OMZUNU BURKMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi17 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirmişti. Devlet Bahçeli'nin, kurultay konuşması için sahneye çıktığında omuz askısı taktığı görülmüştü.

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşımda,"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne olduğu merak konusu oldu.