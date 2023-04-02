Oyuncu Serhat Özcan, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haberi "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.

"KABUL EDEREK HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MEHMET ASLANTUĞ DA TİP'TEN ADAY ADAYI OLDU

Deprem sonrasında yaptığı paylaşımlardan dolayı TRT'deki dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan oyuncu Mehmet Aslantuğ da geçtiğimiz günlerde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Aslantuğ'un adaylık teklifi kabul ettiğinden dolayı mutlu olduklarını belirten TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİP senin kaptan" dedi.