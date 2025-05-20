Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanlığına Suç Duyurusu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanlığına Suç Duyurusu
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Gökçek, çeşitli suçlamaların bulunduğu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında karton bardak alımı ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

AK Parti'li Osman Gökçek, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Gökçek'in başvurusunda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçu bildirmeme' suçlamaları yer aldı.

Gökçek, başvurunun ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Yaptığı konuşmaları dinliyorum; 'Biz bunları muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka bu 140 milyon adet bardağın, 600 ton çöp torbasının, 2 bin 500 tane daksilin mutlaka gelip teslim edildiği depoların görüntülerinin olması lazım. İrsaliyelerde bu araç plakalarının yazması lazım. Bunlar, bizim söylediğimiz gibi şu anda 100 TIR'ın üstünde bir malzeme ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunların 5 TIR olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 TIR'a sığmayacağını bizzat gidip depolarda, yani bardak üreten yerlerin önündeki TIR'ların önünde çekimler yaparak ispatlayacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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