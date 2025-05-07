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Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili büyük bir yolsuzluk dosyasını açıklayacağı iddiasında bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten ilginç bir hamle geldi. Gökçek elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takılmış cansız mankenle TBMM'ye geldi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.

"İNANAMAYACAKSINIZ"

Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!" açıklamasında bulunmuştu.

MECLİS'E BÖYLE GELDİ

Yapacağı açıklama merakla beklenen AK Partili vekil Osman Gökçek'ten bugün ise dikkat çeken bir hamle geldi. Gökçek elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takılmış cansız mankenle TBMM'ye geldi.

Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

bunun babası da kendiside yakındır Allahın gazabına uğramasına

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Haber YorumlarıArif İnanç:

SONUÇ?

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