Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Osman Bilgin kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Osman Bilgin hayatı ve biyografisi

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Diplomasisi bölümünde Tezsiz Yüksek Lisans yapmıştır.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015-2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve 18.05.2018 – 17.05.2022 tarihleri arasında Kırklareli Valisi olarak görev yapmıştır.

Vali Osman BİLGİN 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atanmış ve 20.05.2022 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.