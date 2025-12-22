Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerine Rusya'da Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim verildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün gerçekleştirilen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından Uluslararası Barış Ödülü Töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim verildi.

"Ödül sahibi Caparov, Rahman ve Mirziyoyev'in ortak çabaları tüm bölgenin uluslararası itibarının güçlendirilmesine yöneliktir"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, ödüllerin 3 lidere Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliği güçlendirmeye sağladığı şahsi katkılarından dolayı verildiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mart 2025 tarihinde devlet başkanları, üç ülkenin devlet sınırlarının kesişme noktası hakkında anlaşma ve Hucend ebedi dostluk bildirgesini imzaladı. Ödül sahibi Caparov, Rahman ve Mirziyoyev'in ortak çabaları tüm bölgenin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması, uluslararası itibarının güçlendirilmesine yöneliktir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada bu ödülün verilmesini Orta Asya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yapılan ortak katkıların takdir edilmesi olarak niteledi. Bölgenin güven, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma alanı haline geldiğini vurgulayan Sadır Caparov, "Bölgedeki sınır meselelerinin nihai olarak çözülmesinin Avrasya güvenliği ve jeopolitik istikrar için büyük önem taşıdığı açıktır. Ayrıca bu çözüm, bizim de üyesi olduğumuz entegrasyon birliklerin ve bölgesel formatların statüsünü güçlendiriyor. Sağlanan anlaşmalar halklarımızın barış, uyum ve iyi komşuluk ilişkilerine olan samimi arzularının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK