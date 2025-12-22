Haberler

Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerine Rusya'da Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü

Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerine Rusya'da Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen törende, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarına, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliği güçlendirmeye yaptıkları katkılardan dolayı Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü verildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim verildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün gerçekleştirilen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından Uluslararası Barış Ödülü Töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü takdim verildi.

"Ödül sahibi Caparov, Rahman ve Mirziyoyev'in ortak çabaları tüm bölgenin uluslararası itibarının güçlendirilmesine yöneliktir"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, ödüllerin 3 lidere Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliği güçlendirmeye sağladığı şahsi katkılarından dolayı verildiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mart 2025 tarihinde devlet başkanları, üç ülkenin devlet sınırlarının kesişme noktası hakkında anlaşma ve Hucend ebedi dostluk bildirgesini imzaladı. Ödül sahibi Caparov, Rahman ve Mirziyoyev'in ortak çabaları tüm bölgenin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması, uluslararası itibarının güçlendirilmesine yöneliktir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada bu ödülün verilmesini Orta Asya bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yapılan ortak katkıların takdir edilmesi olarak niteledi. Bölgenin güven, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma alanı haline geldiğini vurgulayan Sadır Caparov, "Bölgedeki sınır meselelerinin nihai olarak çözülmesinin Avrasya güvenliği ve jeopolitik istikrar için büyük önem taşıdığı açıktır. Ayrıca bu çözüm, bizim de üyesi olduğumuz entegrasyon birliklerin ve bölgesel formatların statüsünü güçlendiriyor. Sağlanan anlaşmalar halklarımızın barış, uyum ve iyi komşuluk ilişkilerine olan samimi arzularının somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

' Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 536.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan ! NildaSGNL ! onunla iletişime geçmeli. '

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Gol oldu yağdılar! Fiorentina'nın büyük hasreti en sonunda bitti

Maça giden taraftarlar bu sezon bir ilki yaşadı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! F.Bahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
title