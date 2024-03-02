Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki son anketleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ordu anketinin sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı.

24-27 Şubat tarihlerinde 1930 kişi ile yapılan anket sonuçlarında CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.