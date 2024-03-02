Üye Girişi
Haberler

Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken araştırma şirketi ORC, Ordu, Samsun ve Trabzon'da yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket sonucuna göre; Ordu'da İYİ Parti'nin adayı, Samsun'da ve Trabzon'da ise AK Parti'nin adayı seçimi önde götürüyor.

31 Mart yerel seçimlerine 28 gün kaldı. Türkiye 5 yıl sonra aynı tarihte yeniden sandık başında olacak. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim yarışı merak konusu olurken, ORC Araştırma'nın Karadeniz illerindeki son anketleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin güçlü olduğu Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ordu anketinin sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibi Hilmi Güler'in 2.5 puan önünde yer aldı.

24-27 Şubat tarihlerinde 1930 kişi ile yapılan anket sonuçlarında CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019'daki yerel seçimde yüzde 56,93 oy almıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Survivor'da ne oldu? Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? KIZILCIK ŞERBETİ son bölümde ne oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salih Aydın kimdir? AKP Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın nereli, kaç yaşında? Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Mart Aile hekimliği çalışma saatleri neler? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı? Cumartesi bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı 2024? Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu? İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? 4 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yeni Batman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba kimdir? Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir? Yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü kim oldu? Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title