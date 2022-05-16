ORC Araştırma, 3 partinin 15 aylık oy değişimini paylaştı! AK Parti'de büyük düşüş - Haberler

Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken partilerin oy oranına ilişkin yapılan anketler de arttı. Yapılan son ankette ORC, 3 partinin son 15 aylık oy oranındaki değişimi inceledi.ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

AK PARTİ 8 PUAN KAYBETTİ

ORC Araştırma tarafından yapılan ankette AK Parti'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 36.8 olan AK Parti'nin oyu yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Aşağı yönlü grafik çizen AK Parti, mayıs 2022'de yüzde 28'e geriledi.

CHP DALGALI BİR GRAFİK ÇİZDİ

Son 15 ayı kapsayan ankete göre CHP, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Şubat 2021'de yüzde 22.3 olarak gösterilen oy oranı ekim 2021'de yüzde 26'a yükseldi. 2022 mayıs ayına gelindiğinde ise ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 24.1 olarak kaydedildi.

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin yükselişi ORC anketine yansıdı. Şubat 2021'de yüzde 10.8 olan İYİ Parti'nin oyu, yaklaşık 8 puan artarak yüzde 18.4'e yükseldi. 3 partiyi kapsayan araştırmada Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti, son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti oldu.