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Orban'dan AB'nin Ukrayna Müzakerelerine Sert Tepki

Orban'dan AB'nin Ukrayna Müzakerelerine Sert Tepki
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Ukrayna için yapılacak barış müzakerelerinde yer almasını eleştirerek, bunun ancak güç ve iyi liderlik ile hak edilebileceğini vurguladı. Orban, Brüksel'in açıklamalarını kötü yönetim olarak nitelendirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Ukrayna için yapılacak barış müzakerelerinde masada yer almayı hak etmediğini işaret ederek, "Müzakere masasında koltuk talep edemezsiniz. Bunu güç, iyi liderlik ve zeki bir diplomasiyle hak etmek gerekir" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve İngiltere tarafından ortak yayınlanan ve Avrupa'nın Ukrayna'da barış için gerçekleştirilecek müzakerelerde merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan açıklamaya sert tepki gösterdi. Orban sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu açıklama, Brüksel'in kötü yönetildiğinin üzüntü verici bir emaresidir. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin barışı müzakere ederken AB yetkilileri işe yaramaz açıklamalar yayınlıyor. Müzakere masasında koltuk talep edemezsiniz. Bunu güç, iyi liderlik ve zeki bir diplomasiyle hak etmek gerekir! Brüksel'in ne kadar sürerse sürsün öldürmeyi destekleme tutumu hem ahlaki hem de siyasi açıdan kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AB'nin açıklaması: "Ukrayna ve Avrupa, her türlü müzakerenin bir parçası olmalıdır"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Weimar+ grubu olarak adlandırılan Fransa, Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere ve İtalya tarafından dün yayınlanan açıklamada, Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Avrupa ile Ukrayna'nın "tüm müzakerelere dahil edilmesi gerektiği" ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin barış müzakerelerini başlatma girişiminin ardından yayınlanan açıklamada, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmaya hazırız. Rusya'nın saldırganlık savaşına karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı ifade ediyoruz. Adil, kapsayıcı ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam etme yönündeki hedefi paylaşıyoruz. Bu hem Ukrayna'nın hem de bizim menfaatlerimizi güvence altına alacak bir barış olmalıdır. İzlenecek yolu, Amerikalı müttefiklerimizle görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Ortak hedefimiz, Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek olmalıdır. Ukrayna ve Avrupa, her türlü müzakerenin bir parçası olmalıdır. Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlanmalıdır. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış, güçlü bir transatlantik güvenlik için gerekli bir ön koşuldur. Avrupa kıtasının güvenliğinin ortak sorumluluğumuz olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle ortak savunma kapasitemizi güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tartışmasızdır. Önceliğimiz, Ukrayna'yı güçlendirmek ve sağlam güvenlik garantileri sağlamak olmak zorundadır. Avrupa, her türlü müzakerede merkezi bir rol almak zorundadır" ifadeleriyle paylaşılmıştı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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