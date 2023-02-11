Önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hayatını Kaybetti.

Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sabaha karşı Ankara’da hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sabaha karşı Ankara'da hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sabaha karşı Ankara'da, 85 yaşında yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal için sosyal medya hesabında, şu mesajı yayınladı:

"Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesindeki bilgilere göre, Deniz Baykal'ın özgeçmişi şöyle:

"Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Colombia ve Berkeley üniversitelerinde 2 yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayımlandı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 15 (4), 16 (5), 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır."