Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çözüm sürecinin hızlı bir şekilde yürümesi mümkün değil

Gergerlioğlu, çözüm sürecinin hızlı ilerlemesinin mümkün olmadığını ve silah bırakma çağrılarının zamanlamasının erken olduğunu savundu. DEM Parti'li vekil, "Bu süreç çok hızlı işlemez, Kürtler bir kez daha hayal kırıklığı yaşarsa yeniden bir çözüm sürecine yaklaşmaz" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KANADI SİLAHLI BİR ÖRGÜTLE OTURUP KONUŞMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Gergerlioğlu, çözüm sürecine dair devletin tavrını değerlendirerek, "Şu an devlet tarafı silahlı bir yapıyla masaya oturmayı düşünmüyor" dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİ HIZLI İŞLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sürecin uzun ve karmaşık olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, "Çözüm sürecinin çok hızlı bir şekilde yürümesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILMASI YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR İSTEK VAR"

Silah bırakma çağrılarına yönelik açıklamasında Gergerlioğlu, "Bu süreçte en dikkat çeken konulardan biri de Öcalan'ın serbest bırakılmasına yönelik ciddi bir kamuoyu talebi" dedi.

"YENİDEN HAYAL KIRIKLIĞI OLURSA, KÜRTLER BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİNE YANAŞMAZ"

Gergerlioğlu, geçmişteki süreçlerin başarısızlığına dikkat çekerek, "Eğer bu süreç de başarısız olursa, Kürtler tekrar böyle bir sürece yanaşmaz." uyarısında bulundu.