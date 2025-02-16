Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine sert tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

"DEMOKRASİNİN ALFABESİNDEN BİLE HABERDAR DEĞİL"

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine 'siyasetsizlik tarihi'ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

"CHP'NİN DEMOKRASİYE KARŞI SİYASAL EYLEMLERİNİ EN İYİ ANLATAN İFADE: YASSIADA ZİHNİYETİDİR"

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

"ŞİİR OKUMA KONUSUNDA İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU BUNDA DA YAŞAYACAK"

Özgür Özel ayrıca iktidarımızın 'milletin gözünden düştüğünü' söylemiş. Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, "İktidar partisi, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atadığı kayyımla 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanını görevinden uzaklaştırmış oldu. Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üstüste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur. Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir. Bizler, her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatırız ki, İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir." demişti.