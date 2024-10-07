Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in Meclis'e taşıdığı ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik olarak sunulan soru önergesinde yer alan iddia gündem yarattı.

ÇALIŞMA ATAŞESİ OLARAK ATADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Hacettepe Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Hüseyin Arabasüren'in damadı Seyfettin Batuhan Gül, Almanya Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na 'Çalışma Ataşesi' olarak atandığı öne sürüldü.

Hüseyin Arabasüren.

4 YIL BOYUNCA 270 BİN TL MAAŞ ALACAK

Memur olmadığı ve Almanca bilmediği ifade edilen Gül'ün 4 yıl boyunca bu görevi yürüteceği ve aylık 7 bin 200 euro (270.000 TL) maaş alacağı ifade ediliyor.

Seyfettin Batuhan Gül.

EN YÜKSEK MAAŞI ALACAK

6 Eylül 2024 tarihli kararname ile yapıldığı öğrenilen atamaya göre "aşçı" ve "büro elemanı" olarak çalışan Seyfettin Batuhan Gül'ün açıktan atama ile Çalışma Ataşesi olduğu ve birinci derecenin birinci kademesiyle ataması yapılan Gül'ün en yüksek maaşı alacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer.

"BU GÖREVE NEDEN VE NASIL UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR?"

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in atama iddiasıyla ilgili olarak TBMM'ye verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı; "Gül'ün atanma sürecinde hangi kriterler ve değerlendirmeler dikkate alınmıştır? Gül'ün Almanca bilmediği ve devlet memuru olmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, bu göreve neden ve nasıl uygun görülmüştür?

Akrabalık ilişkilerinin ve yakın kişisel bağların bürokratik atamalarda etkili olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atamanın, söz konusu kişinin (Hüseyin Arabasüren) sizinle olan kişisel bağları göz önüne alındığında, etik ve liyakat standartları açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz."