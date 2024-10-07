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Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'a çalışma ataşesi olarak atandı
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CHP'nin TBMM'ye taşıdığı ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik soru önergesi büyük ses getirdi. İddiaya göre Bakan Işıkhan'ın üniversiteden arkadaşı olan Hüseyin Arabasüren'in damadı Batuhan Gül, Çalışma Ataşesi olarak tayin edildi. Kayınpederinin şirketinde aşçı olan Gül'ün Almanca bilmediği ancak Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda görev yapacağı 4 yıl boyunca ayda 7200 euro (273.000 TL) maaş alacağı öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in Meclis'e taşıdığı ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik olarak sunulan soru önergesinde yer alan iddia gündem yarattı.

ÇALIŞMA ATAŞESİ OLARAK ATADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Hacettepe Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Hüseyin Arabasüren'in damadı Seyfettin Batuhan Gül, Almanya Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na 'Çalışma Ataşesi' olarak atandığı öne sürüldü.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandıHüseyin Arabasüren.

4 YIL BOYUNCA 270 BİN TL MAAŞ ALACAK

Memur olmadığı ve Almanca bilmediği ifade edilen Gül'ün 4 yıl boyunca bu görevi yürüteceği ve aylık 7 bin 200 euro (270.000 TL) maaş alacağı ifade ediliyor.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandıSeyfettin Batuhan Gül.

EN YÜKSEK MAAŞI ALACAK

6 Eylül 2024 tarihli kararname ile yapıldığı öğrenilen atamaya göre "aşçı" ve "büro elemanı" olarak çalışan Seyfettin Batuhan Gül'ün açıktan atama ile Çalışma Ataşesi olduğu ve birinci derecenin birinci kademesiyle ataması yapılan Gül'ün en yüksek maaşı alacağı öğrenildi.

Olay iddia: Almanca bilmeyen aşçı, Düsseldorf'taki Türkiye Başkonsolosluğu'na çalışma ataşesi olarak atandıCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer.

"BU GÖREVE NEDEN VE NASIL UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR?"

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in atama iddiasıyla ilgili olarak TBMM'ye verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı; "Gül'ün atanma sürecinde hangi kriterler ve değerlendirmeler dikkate alınmıştır? Gül'ün Almanca bilmediği ve devlet memuru olmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, bu göreve neden ve nasıl uygun görülmüştür?

Akrabalık ilişkilerinin ve yakın kişisel bağların bürokratik atamalarda etkili olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atamanın, söz konusu kişinin (Hüseyin Arabasüren) sizinle olan kişisel bağları göz önüne alındığında, etik ve liyakat standartları açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Vedat Işıkhan Politika Türkiye Güncel

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Yorumlar (19)

Engin Çalık:

ülkedeki liyakatin güzelliğine bakarmisiniz

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5
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Aslan Öztürk:

Ha ha koyunlar memleketi saati var mı bari.

96
7
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Mehmet Vatandaş:

trollerden yorum bekliyoruz:))

90
5
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ender türk :

size ne kardeşim , devlette onların her şeyde onların bir de hesapmı verecekler bakın işinize siz anlamazsınız.

25
65
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MASUMANE3438:

sasirmiyoruz liyakat hiç bu kadar ayaklar altına alinmamıştı

49
4
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Can:

YALANMI şuan ülkemizde sokakta 10 kişiyi durdurun ve sorun herhangi bir yere işe girmek için tanıdık lazım mı değil mi diye . Hepside aynı cevabı verecekler . Bakanda tanıdığını koymuş , 4 yıl içinde Almanca öğrenir .

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Güven Korkmaz:

Allah bildigi gb yapsin sizi Allahtan bulun

39
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Mehmet Vatandaş:

cehepeli belediye başkanları akrabalarını işe alırken (ki yanlıştı) esip gürleyip yağdıran troller neredesiniz:)) yorumlarınızı bekliyoruz

32
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Ülkücü Gençlik:

Bu dünyanın sonrası da var

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4
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Mustafa Bulut:

Hiç kimse hesap sormasa Allah(C.C.) hesap soracak...

19
4
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