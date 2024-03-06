Öğretmen, Erdoğan'ın Elazığ mitinginde sesini duyurmaya çalıştı: Mülakatsız atama bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün düzenlediği Elazığ mitinginde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor." diye bağırarak, sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmaya çalıştı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine mülakatsız atama isteyen öğretmen adayının haykırışı damga vurdu.
"ÖĞRETMENLER MÜLAKATSIZ ATAMA BEKLİYOR"
Mitingde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak, sesini kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmaya çalıştı.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mülakatsız atama beklediğimizi duyurmaya çalıştım. Umarım sesimize kulak verir." ifadelerini kullandı.