Odunpazarı Belediye Başkanı Bardakçı Köyü Kalkındırma Derneği'ni Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bardakçı Köyü Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi'nin Bardakçı Köyü sakinlerinin kurduğu Bardakçı Köyü Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Huzur Mahallesi'nde bulunan dernek binasına giden Başkan Kurt, burada Dernek Başkanı Osman Bayraklı, yönetim kurulu üyeleri, Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kurt, Huzur Mahallesi'nde yaşanan imar soru ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Örnek bir proje olsun"

Huzur Mahallesi'nde imarla ilgi sıkıntının 15 sene öncesine dayandığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu sorunun çözülmesi için 10 senedir mücadele ettiğini belirterek, "Burası 2009 yılında gecekondu önleme bölgesi ilan edildi. O tarihten beri de burada çivi çakılamadı. TOKİ'de bu işi yapmadı. 4 yıl benden önceki Belediye Başkanı Burhan Sakallı'nın dönemi idi, gene yapmadı. Benim başkanlığım döneminde yapmadı. Biz TOKİ ile kavga ettik. Şimdi şöyle bir duruma geldik, 1'inci bölge ile ilgili yani Karapınar 2'nci Etap dediğimiz proje ile ilgili Odunpazarı Belediyesi bütün planları yaptı, uygulama planlarınızı yaptı, tapularınızı da dağıttı. Şimdi artık iş, müteahhittin gelip bizden inşaat ruhsatını alıp, inşaata başlamasına kaldı. Komşularla anlaşacaksınız, müteahhitte vereceğiz, müteahhit burayı yapacak. Devleti beklemeden hızla dönüştüreceğiz. İlk uygulamayı da biz, Karapınar'daki tepede TOKİ'den satın aldığımız bir arsada başlatıyoruz. Yakın zamanda temelimizi atarız. Sözleşmelerimizi yaptık. Örnek bir proje olsun. Bundan sonra bu tarafa yapılacaklar da ona göre yapılsın" dedi.

"Ben söylediğimde itiraz ettiler, Mamuca TOKİ 4'üncü Etap'ta isyan çıktı"

Son dönemlerde gündeme gelen TOKİ mağdurları meselesine değinen Başkan Kurt, devletin TOKİ'yi doğru işletemediğinin altını çizdi. TOKİ'nin yoksullara konut yapmak için kurulan bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, "Arsaya para vermiyor, plan ve projeye para vermiyor. Vergi vermiyor. Harç Ödemiyor. Ama müteahhitle aynı paraya ev satıyor. Burada bir terslik var. Ben Odunpazarı Belediyesi'nin TOKİ ile yapmış olduğu sözleşmeyi görünce, buna itiraz ettim. Burada bir sıkıntı var, sen müteahhit ile aynı paraya satıyorsun dedim. Yapılan sözleşmede vatandaşın 5 yıl sonra kaç lira taksit ödeyeceği belli değil. Öyle bir TÜFE-TEFE yuvarlaması yapmış ki asgari ücretin üçte biri ödeme yaparım hayali kurarken, bugün asgari ücretin 4'te 3'ünü öder duruma geldiler. Bunları ben söylediğimde bazı AK Parti'li meclis üyeleri ve parti yöneticileri itiraz etti. Vadişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden Mamuca TOKİ 4'üncü Etap konutlarında geçen ay isyan çıktı. Bu konutlar 2019 kurası çekilen ve sözleşmesi imzalanan konutlar. Ancak bugün ödenemez duruma gelmiş. Biz bunlara itiraz ettik. Dedik ki, sabit ödeme. Vatandaş arsayı verdi, onun karşılığında dairesini aldı, sorun yok. Arsayı verdi, daireyi aldı üstüne de borçlandı. Kaç lira ödeyeceğini vatandaş bilmeli. Bankadan konut kredisiyle aldığında 5 yıl sonra ne kadar ödeyeceğini biliyorsun, ama TOKİ'de bilmiyorsun. Bu böyle olmaz dedik" şeklinde konuştu.

"Ayşe Ünlüce ve ben bu işi çözeceğiz"

Huzur, Karapınar, Erenköy ve Alanönü mahallelerinin muhtarları ile TOKİ'ye ait olan bölgenin planlarını bitirdiklerini belirten Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"TOKİ'nin sınırları dışında kalan 2'nci bölgeyi de buna uygun planlamamız gerekiyor. 2'nci bölgeyi ayrı planlarsak cami, pazar yeri, sağlık ocağı için yer ayırmamız lazım. Dolayısı ile sizin arsalarınızdan daha çok bölünme olur. Onu ortadan kaldıralım diye Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda buraya uygun 5 binlik planları Büyükşehir Belediyesi yapacak. Binlik planları da biz ona uygun yapıp, hayata geçireceğiz. Umarım yeni dönemde Nisan ayından sonra Eskişehir Büyük Şehir Belediye Başkanı olarak seçeceğiniz Ayşe Ünlüce ve ben tekrar Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra bu işi çözeceğiz."

"Tam destek"

Dernek Başkanı Osman Bayraklı, ziyareti nedeniyle Başkan Kurt'a teşekkür etti. Kapılarının Başkan Kurt'a her zaman açık olduğunu belirten Bayraklı, "Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda seçimi kazanacağına inanıyoruz. Tam destek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Başkan Kurt'a 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR