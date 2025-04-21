Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Dem Parti'nin İmralı heyeti, sabah saatlerinde adaya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 4. kez görüştü. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen heyet, İmralı heyeti üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü hastaneye geçerek bir açıklama yaptı.

ÖCALAN'DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E MESAJ

Burada kameraların karşısına geçen isim olan Buldan, Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını paylaştı.

Teröristbaşı Öcalan'ın " Sırrı Süreyya Önder'e" başlıklı mesajı şu şekilde:

"ÖN YARGILARI TOPLUMDA KIRDI, MECLİS'TE KIRDI, SOKAKTA KIRDI"

" Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı.

"BARIŞ DEDİĞİMİZ ŞEY DE ANADOLU GENLERİNİ, TÜRKMEN GELENEĞİNİ YAŞANILIR KILMAKTIR"

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. "Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım" anlayışının tam zıddıdır.

"BAĞLILIĞIN GEREĞİ, ONUN BARIŞ ÇABASINI PRATİKLEŞTİRMEKTEN GEÇER"

Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder'in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum."