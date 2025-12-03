Öcalan'dan yeni mesaj! İsim vermeden Bahçeli iddiasına yanıt verdi

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 2 Aralık 2025'te İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıca geçen hafta yapılan TBMM Komisyon toplantısının "pozitif etkileri ve sonuçlarının karşılıklı değerlendirildiği" belirtildi.

DEM Parti İmralı Heyetinin yazılı açıklaması şu şekilde:

"2 Aralık 2025 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile dört saate yaklaşan bir görüşme yaptık. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TBMM Komisyon görüşmesinin pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi.

"ÖCALAN DARBE MEKANİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ"

Sayın Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

BARIŞ YASASI VURGUSU

"Günümüzde norm-dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye'nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz. 27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe, birlikte yaşama hedefimizin açık ifadeleridir.

"Türkiye'de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir. Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir. Bu yönde ilerlemekte olan sürece dönük güçlü iradeye ve kararlı duruşa sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim."

BAHÇELİ, DARBE İDDİASINA "FASA FİSO" DEMİŞTİ

Öte yandan; eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar, Öcalan'ın süreçle ilgili "Eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamayla "darbe" söylemini ciddiye almadığını dile getirmişti. Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten darbeci çıkmaz. Bunların hepsi fasa fiso" ifadelerini kullanmıştı.