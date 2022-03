Numan Kurtulmuş: Türkiye ele güne muhtaç bir ülke değildir (3)

BURSA (DHA) - 'TÜRKİYE'NİN KONUMUNDA OLMAK İÇİN CAN ATAN ÜLKELER VAR'

Kent merkezindeki ziyaretlerini tamamlayan Numan Kurtulmuş, Bursa İl Başkanlığı 53'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşının bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Ukrayna ile Rusya savaşı, Türkiye'nin önemini tarihsel olarak bir kez daha artırmıştır. Bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bunun savaşla değil müzakereyle bitmesini istiyoruz. Türkiye'nin konumunda olmak için can atan birçok ülke vardır. Bunu başaramıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri olarak tescillenmiştir. Eğer böyle bir kriz başka bir dönemde yaşanmış olsaydı, Türkiye bu kadar dış politika izleyebilir miydi? Belki masada yerimizi alırdık, ancak sözümüzün itibarı olmazdı. Hani diyor ya şimdi ana muhalefetin lideri, 'Eskiden olsa bütün Türkiye'ye herkes bakardı. Şimdi Türkiye arkasını çeviriyor' diyor. Sanırım bu zat haberleri hiç izlemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün nasıl dünya liderleriyle müzakere ettiğini ve nasıl itibarla sözlerinin dinlendiğine şahit olmuyor. Bu sizlerin gayretleri ve AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyonla gerçekleşmiştir. Bu itibarı arttırarak sürdürmeye muvaffak eylesin. İnşallah 2023'te Bursa açık ara Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıktan çıkararak, Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir" dedi.

Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,