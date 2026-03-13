Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
