AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP grubunu ziyaret ederek görüşme yaptı. Görüşme sonrasında Kurtulmuş, Meclisi önemli gündem beklediğini belirterek, Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışır bir parlamento olması için çalışacaklarını ifade etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

Numan Kurtulmuş'tan CHP ziyareti sonrası açıklama

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM'de siyasi partileri ziyaret ediyor.

Kurtulmuş, CHP grubunu ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilleri de hazır bulundu. Kurtulmuş'u CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır karşıladı.

Kurtulmuş görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Meclisi önemli gündem beklediğini belirterek, 28. Dönem Parlamentosu'nun Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışır bir parlamento olması için çalışacaklarını ifade etti. Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde işbirliği içinde gayretli, fedakar bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Türkiye'yi hep birlikte ileriye taşıyacağız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, verimli bir toplantı yaptıklarını kaydederek, "Bir genel mutabakat üzerinde vardığımız çok net konu var. Halkımız bu Parlamento'dan kaliteli yasama istiyor, halkımız Parlamento'da müzakere istiyor, münakaşa hoş görüyor ama Parlamento'ya şiddeti yakıştıramıyor" şeklinde konuştu.

Can Atalay'ın tutuklu olmasına işaret eden Özel, "Yarın yapılacak seçimlerin dahi milletvekilinin ki partisi tarafından aday gösteriliyor, Meclisin Başkanlığı'na aday olabilip, cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Milletin verdiği görevden sonra bu konuda nasıl bazen yargıya yürütmenin müdahalesini eleştiriyorsak, bugün yargının yasamaya müdahalesi 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız" diye konuştu.

Kurtulmuş, bütün siyasi partileri ziyaret edeceğini söyleyerek, "Bu Meclis Türkiye yüzyılının ilk Meclisi. Bizim amacımız siyasi partiler olarak farklı düşüncelere sahip olsak da Türkiye'nin ortak hedeflerine kenetlenmeyi başaran bir Meclis olmaktır" ifadelerini kullandı.

Akçay, yaptığı konuşmada, "Türkiye yüzyılının başladığı günlerde TBMM Başkanlığı'nı yürütecek olması ayrı bir anlam taşımaktadır" diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı ve Başkanvekilleri ile MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu'yu ziyaret etti.