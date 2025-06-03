Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda başkan üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin oylaması yapıldı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu. TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda da adaylar, seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

İLK İKİ TURDA 400 OYA ULAŞILAMADI

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

NUMAN KURTULMUŞ, ÜÇÜNCÜ TURDA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBM Başkanı seçildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Zamanında davasını satan adam gün gelir vatanını sarar. Hey gidi Has parti hey. Adam sandık boş çıktı...

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Ülkeyi yöneten parti meclisi yöneten parti halimize bir bakın ekmek 10 lira 10 bunu yapanlar hesap sormanın vakti geldi yeter artık

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