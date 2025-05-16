Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek
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AK Parti, birçok düzenlemeyi içeren 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ GELİYOR

Teklifle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. 35 maddelik kanun teklifinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın isminin 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' şeklinde değiştirilmesine ilişkin uyum düzenlemesi yapılıyor.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

CUMHURBAŞKANI RÜTBE BEKLEME SÜRELERİNİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Kuvvet komutanlıklarında rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde rütbe bekleme süreleri cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Milli Savunma Üniversitesi rektörü cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

YENİ BELEDİYELER GELİYOR

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

YÜCE DİVAN'DA YARGILAMA

Yüce Divan yargılamalarının üç ayda tamamlanması öngörülüyor. Yargılama bu süre içinde tamamlanmadığı takdirde üç aylık süre içinde kesin olarak tamamlanacak. 9 Temmuz 2018 tarihinden önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanı ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma Genel Komutanı, 27 Nisan 2017 tarihinden önce işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanabilecek.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

TEŞEBBÜSLER, ANONİM ŞİRKET ŞEKLİNDE DE KURULABİLECEK

Teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de kurulabilecek. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak.

ATAMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANINDA

Milli Savunma Üniversitesi rektörü cumhurbaşkanı tarafından atanacak. YÖK üyelerinin seçilme usulü ile üniversite kurullarınca iki hafta içinde seçim yapılamaması ayacak. Teklifle üniversitelerde çalışacak yabancı öğretim üyelerinin oranı da belirleniyor.

Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koordinasyon ofisleri kurabilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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