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Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran OIçok, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu da etiketlediği paylaşımında "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" ifadelerini kullandı.