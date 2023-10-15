Netanyahu: Hamas'ı Biz Parçalayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas bizim parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız" dedi.

İsrail'de Hamas ile çatışmaların ardından kurulan acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısı bugün yapıldı. Toplantı, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda ölenler için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Hamas ile yaşanan çatışmalara dair açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız" ifadelerini kullandı. Acil durum hükümetinin 24 saat boyunca çalıştığını belirten Netanyahu, "Birliğimiz halka, düşmana ve dünyaya açık bir mesaj veriyor" dedi. "Askerlerimiz görevlerinin büyüklüğünü anlıyorlar" şeklinde konuşan Netanyahu, "Bize karşı ayaklanan kanlı canavarları yok etmek için her an harekete geçmeye hazırlar" açıklamasını yaptı. - TEL AVİV