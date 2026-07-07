Haberler

Almanya Şansölyesi Merz ve Danimarka Başbakanı Frederiksen Ankara'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Ankara'ya geldi. Liderleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
Messi yeniden tarih yazmak için sahada! Maç çok hızlı başladı

Messi yeniden tarih yazmak için sahada! Maç çok hızlı başladı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Dünya, Mısır Teknik Direktörü Hassan'ın Filistin için söylediklerini konuşuyor

Tüm dünya, Filistin için söylediklerini konuşuyor
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı

25 yıldır firariydi! MİT ve jandarmadan nefes kesen operasyon
'Yok artık' dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL

"Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL