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İngiltere Başbakanı Starmer ve Karadağ Başbakanı Spajic Ankara'da

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NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Ankara'ya geldi. Liderleri Ankara'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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