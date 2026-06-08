Haberler

İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı geçmesi için tüm hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya, Bakan yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

İş yerleri ve apartmanlarda kameralar, özel alanlara kurulamayacak

Patronlar dikkat! Kameraları artık oralara kuramayacaksınız
CHP'de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı

CHP'de yeni kriz: Özgür Özel takip listesinden çıkarıldı
Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti

Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Karşılığı daha vahim
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı