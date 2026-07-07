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NATO devlet başkanları Ankara'ya gelmeye devam ediyor

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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan, İsveç, İzlanda, Letonya ve Kanada gibi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı. Liderler, Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki bakanlar tarafından karşılandı.

Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı.

Bu kapsamda şimdiye kadar, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İzlanda Başbakanı Kristrn Frostadttir, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Kanada Başbakanı Mark Carney ve ve eşi Diana Fox Carney ve üst düzey yetkililer Ankara'ya geldi.

Liderleri, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar karşıladı.

Ayrıca, liderler ve heyetlerinin uçakları, Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı ve Akıncılar olmak üzere 3 farklı noktaya iniş yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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