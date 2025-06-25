NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

NATO Liderler Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıda liderlerin, savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine karşılık gelecek şekilde yükseltme hedefini onaylamaları bekleniyor. Liderlerin ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'ya ilişkin güncel meseleleri de ele alması planlanıyor.

Erdoğan-Trump ayaküstü sohbet etti

NATO liderleri, zirve öncesinde Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Karşılama töreni ve fotoğraf çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı salonunda ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

"NATO tarihin en güçlü savunma ittifakı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte toplantının açılış konuşmasında, NATO müttefiki ülkelerde yaşayan 1 milyar kişi için tehlikeli bir dönemde bir araya geldiklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürdüğünü ve NATO'ya meydan okuyan güçlerin kendilerini gösterdiklerini vurgulayan Rutte, "Orta Doğu'da savaş var, terörizm sürekli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor ve yeni teknolojiler fırsat sunsa da aynı zamanda birçok ciddi güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor" dedi. NATO'yu tarihin en güçlü savunma ittifakı olarak nitelendiren Rutte, her bir üyeye yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddeye olan sarsılmaz bağlılığın güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti.

"Tarihi kararlar alınacak"

Rutte, "Bu toplantıda halklarımızı daha güvenli kılmak ve NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili kılmak için tarihi ve dönüştürücü kararlar alınacak. NATO'yu güçlendirmek için tüm müttefiklerin savunmaya gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini ayırmalarını öngören somut bir planımız var" dedi. Bu şekilde NATO'nun daha adil bir platform haline geleceğini ifade eden Rutte, "Bu, herkesin güvenliğimiz için üstüne düşen adil payı üstlenmesini sağlayacak. Çok uzun süredir tek bir müttefik, ABD, bu yükün çok büyük bir kısmını taşıyordu. Bu durum, bugünden itibaren değişiyor" şeklinde konuştu. Bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle mümkün olduğunu ifade eden Rutte, "Bu, 2016'dan bu yana Avrupalı müttefiklerin savunmaya 1 trilyon dolarlık ek harcama yapmalarını sağladı ve bugün alınacak kararlar, ortak savunmamız için trilyonlarca dolar daha getirecek. Bu, harcamaları ABD ile ABD'nin müttefikleri arasında dengeleyerek NATO'yu daha güçlü ve daha adil hale getirecek" dedi. Ukrayna'ya desteğin süreceğini de ifade eden Rutte, "Hepimiz kan dökülmesinin sona ermesini istiyoruz. Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına son verme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ilk zirve

Toplantının açılışında söz alan Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise zirvenin Hollanda'da gerçekleştirilen ilk NATO Liderler Zirvesi olduğuna dikkat çekti. Schoof, bugün tarihe geçecek kararlar alınacağına işaret ederek, "Bu kararlar, kolektif savunma harcamalarımızda eşi görülmemiş bir artışa ve ittifakımızda yeni bir finansal dengenin tesisine yol açacak. Bunların her ikisi de acil ve gerekli. Üstelik bunlar, transatlantik bağlarımızı da güçlendirecek kararlar olacak" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ayrıca Hint-Pasifik bölgesinden partner ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - LAHEY