Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

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Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Botev Plovdiv'in başkanı ve çoğunluk hissedarı Iliyan Filipov, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Futbol dünyasını sarsan olay, gece saatlerinde Plovdiv kentinde meydana geldi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bulgaristan polisinin verdiği bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Plovdiv'deki bir adreste silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Filipov'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bilgilere göre 53 yaşındaki kulüp başkanının başından vurulduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin çalışmalar sürüyor.

KULÜBÜ 2025'TE ZOR DURUMDAN ÇIKARMIŞTI

Filipov, Bulgaristan'ın önemli nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin kurucuları arasında yer almasının yanı sıra Botev Plovdiv'de üstlendiği rolle de tanınıyordu. 2025 yazında mali açıdan zor günler geçiren kulübün yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynayan Filipov, Hristo Botev Stadyumu'nun yeniden inşa edilmesi sürecinde de öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

BOTEV PLOVDIV'DEN AÇIKLAMA

Botev Plovdiv, başkanının ölümünün ardından yayımladığı mesajda büyük üzüntü yaşandığını belirterek Filipov'un kulüp tarihindeki yerinin unutulmayacağını ifade etti. Kulüp yönetimi, futbolcular ve çalışanlar Filipov'un ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Haberler.com