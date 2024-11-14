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NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın Asya İşbirliği Tehdit Oluşturuyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya'nın Asya İşbirliği Tehdit Oluşturuyor
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore, Çin ve İran ile işbirliğinin ABD, Japonya ve Güney Kore için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Rutte, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğin artırılması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin, Pjongjang ve Tahran'la işbirliği yaptığını, bunun kendileri için, Japonya, Güney Kore ve ABD için tehdit oluşturduğunu söyledi. Mark Rutte "Güvenliğimiz bölgesel değil, küresel. İndo-Pasifik'teki partnerlerimizle işbirliğimizi artırmalıyız" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Polonya'nın başkenti Varşova'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa da değinen Genel Sekreter Mark Rutte "Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya gittiğini biliyoruz. Bunun bedava olmadığını da biliyoruz. Bunun bedelini Moskova'dan Putin ödüyor. Yalnızca parayla değil, Kuzey Kore'ye bizim için, Güney Kore, Japonya, ABD için tehdit oluşturan füze teknolojisi transferiyle ödüyor. Rusya'nın bu savaş çabalarında Çin de yer almakta" dedi. Bugün gelinen noktada savunma sanayi üretimini en hızlı şekilde güçlendirmeleri gerektiğini belirten Mark Rutte bu amaçla bürokrasinin tamamen kesilip atılarak, yeni çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Rutte "Putin Pekin, Pjongjang ve Tahran'la işbirliği yapıyor. Bu, güvenliğimizin bölgesel değil, küresel olduğunu göstermekte. Bu nedenle İndo-Pasifik'teki partnerlerimizle, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile işbirliğimizi artırmalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın mensuplarının Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesine ilişkin sorusunu ise "Başkan Trump ile görüşmeyi ve dış politikamızda birlikte ilerleme konusunda etkili işbirliği yollarını bulmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde yanıtladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Başkan Trump'ın Amerikalı vergi mükelleflerinin parasına duyduğu saygıyı birçok kez dile getirdiğini belirterek, "ABD'nin Ukrayna'ya yardıma ne kadar yatırım yaptığını, Ukrayna'nın savunucularına farklı biçimlerde ne büyük meblağlar aktardığını dikkate alacak olursak benim vardığım sonuç net. Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmesine Başkan Donald Trump'ın izin vereceğini tahayyül dahi edemiyorum" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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