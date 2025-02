NATO Genel Sekreteri Rutte: Kolektif caydırıcılığımız güçlü kalacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinin ittifaka zarar verip vermeyeceği sorusu üzerine, "Kolektif caydırıcılığımız üzerinde bir etkisi olmayacağına kesinlikle inanıyorum. Müttefikler arasında her zaman sorunlar vardır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karagahı'nda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, Ukrayna'ya yapılan yardımlara değinerek, "İleriye dönük olarak desteğimizi sürdürmekle kalmayıp, arttırmaya devam etmeliyiz ki zamanı geldiğinde Ukrayna müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturabilsin ve kalıcı barış için iyi bir anlaşma arayışına girebilsin. Dünyamız giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Tüm alanlardaki tehditleri karşılayabilmek için daha donanımlı olmalıyız. Hem şimdi hem de gelecekte" dedi.

Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik istikrarsızlaştırma eylemlerinin arttığına dikkat çeken Rutte, Rusya'nın İngiltere'nin dijital altyapısını hedef aldığını hatırlatarak, "Daha geçen ay, İngiliz sularında bir kez daha bir Rus casus gemisi tespit ettiniz ve Moskova'ya bu tür küstah eylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettiniz. Bu saldırıları kesin olarak durdurmak için oyunumuzu geliştirmeli ve caydırıcılığımızın şüpheye yer bırakmadığından emin olmalıyız. Bunu da savunmaya daha fazla yatırım yaparak yapabiliriz. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, savaşı önlemek için daha fazla harcama yapmalıyız" dedi.

"NATO'da birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yoktur"

NATO'nun stoklarını hızla yenilemesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Savunma sanayimizi canlandırmak ve savunma üretimini arttırmak için kaybedecek zamanımız yok. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD'deki fabrikalar milyarlarca mermi üretti. Bu dijitalleşme ve otomasyondan önceydi. İngiliz üretiminin tüm gücüyle şimdi neler başarabileceğimizi bir düşünün. Karşılaştığımız zorluklar karmaşık, ancak NATO'da birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.

"Bunun kolektif caydırıcılığımız üzerinde bir etkisi olmayacağına kesinlikle inanıyorum"

ABD'nin Kanada'ya uyguladığı ve Avrupa Birliği'ne de uygulanması beklenen gümrük vergilerinin ittifaka zarar verip vermeyeceği hakkında gelen bir soruya yanıt veren Rutte, "Müttefikler arasında her zaman sorunlar vardır. Hiçbir zaman her şey sakin ve huzurlu gitmez. Bazen daha büyük, bazen daha küçük sorunlar her zaman vardır. Ancak bunun caydırıcılığımızı güçlü tutma konusundaki ortak kararlılığımızın önüne geçmeyeceğine kesinlikle inanıyorum. Ticaretten bahsederken, ABD'nin Avrupa'ya olan savunma ticaret fazlasının 2022'den bu yana bizim onlara sattığımızdan daha fazlasını Avrupa'ya sattığını ve net fazlanın 2022'den bu yana 180 milyar dolar olduğunu görmek ilginç. Yani bu size bir şeyler anlatıyor, bakılması gereken daha fazla rakam ve sayı var ama sorunuza dönecek olursak, bunun kolektif caydırıcılığımız üzerinde bir etkisi olmayacağına kesinlikle inanıyorum" dedi.

"Ben sadık bir transatlantikçiyim"

Bir gazetecinin "Genel Sekreter, bunlar müttefikler arasındaki meselelerden çok daha fazlası. Bir NATO müttefiki başka bir NATO müttefikini topraklarını ele geçirmekle tehdit ediyor. Bu her zamankinden çok daha kötü bir durum. Avrupa'nın artık gerçekçi olmasının ve ABD'yi içermeyen bir savunma geleceği için plan yapmaya başlamasının zamanı gelmedi mi?" sorusuna Rutte, "NATO ile ilgili sorunuz ve NATO'yu ABD olmadan yönetebileceğiniz varsayımı üzerine, bu pek çok nedenden ötürü saçma bir düşünce ama bu ABD dahil olmadan Avrupa savunmasına sahip olduğunuz anlamına geliyor, söylediğiniz şey bu. Yani ABD'nin olmadığı bir NATO ya da örgütün adı her neyse, pek çok nedenden ötürü bu işe yaramayacaktır. Ukrayna'ya baktığınızda, mesele sadece Ukrayna ve Rusya değil. Bu jeopolitik bir mesele. ABD bunun farkında, NATO'nun Avrupa kanadı bunun farkında. Çin, Kuzey Kore, İran, hepsi Rusya'yla temas halinde. Yani şu anda Ukrayna'da jeopolitik bir durum söz konusu. Bu nedenle Ukrayna galip gelmelidir. Sadece Ukrayna'nın iyiliği için değil, aynı zamanda jeopolitik etkisi nedeniyle de. Bir bütün olarak NATO'ya bakacak olursak, toplu olarak Rus ekonomisinden 20 kat daha büyüğüz. ABD de şu anda, Rusların sağladığı tüm teknoloji sayesinde belki de gelecekte Kuzey Kore'den gelecek uzun menzilli nükleer füzelerle tehdit altında. Dolayısıyla pek çok nedenden ötürü bağlantıda kalmalıyız. Ben sadık bir transatlantikçiyim. Batı'nın yapabileceği en iyi şeyin birlik içinde kalmak olduğuna kesinlikle inanıyorum ve aynı düşüncenin Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD'de hala yaygın olduğunu biliyorum" cevabını verdi. - BRÜKSEL