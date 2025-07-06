NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan'a Saldırırsa Rusya ile İşbirliği Yapar

NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan'a Saldırırsa Rusya ile İşbirliği Yapar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Rusya'nın NATO'ya karşı ikinci bir cephe açabileceğini belirtti. Rutte, Xi Jinping'in saldırı durumunda öncelikle Vladimir Putin ile irtibata geçeceğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin'in Tayvan'a saldırmasıyla tetiklenebilecek çatışmalara ilişkin, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan'a saldıracak olursa öncelikle Moskova'daki küçük ortağı Vladimir Putin'i arar" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD merkezli New York Times gazetesine verdiği röportajda Çin'in Tayvan'a saldırmasıyla tetiklenebilecek çatışmalara ilişkin konuştu. Rutte, "Eğer Çin, Tayvan'a saldıracak olursa Rusya'dan NATO'ya karşı ikinci bir cephe açmasını isteyecektir. Giderek artan bir farkındalık var, bu konuda saf olmayalım, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan'a saldıracak olursa öncelikle Moskova'daki küçük ortağı Vladimir Putin'i arayarak, 'Hey, bunu yapıyorum ve NATO'yu Avrupa'daki bölgelerine saldırarak meşgul tutmana ihtiyacım var' diyecektir. Olaylar büyük olasılıkla böyle ilerleyecektir. Onları caydırmak içinse yapabileceğimiz iki şey var. Birisi, NATO kolektif olarak güçlü olursa Rusya bunu yapmaya yeltenemez. Diğeri de, ABD Başkanı Donald Trump'ın da çok desteklediği şekilde, Hint-Pasifik bölgesiyle birlikte çalışmak" dedi.

Rutte daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonları sırasında artış gösteren savunma sanayii harcamalarına değinerek, Kremlin'in 5 yıl içerisinde ülkenin askeri kapasitesini yeniden yapılandırarak NATO'yu tehdit edebileceğini belirtmiş, müttefikleri acilen harekete geçme konusunda uyarmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı

Metan gazı nedeniyle şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı
Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık

Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'nin kilit isminden yeşil ışık
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu

Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı

Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.