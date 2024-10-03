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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Ukrayna'ya İlk Ziyaret

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan Ukrayna'ya İlk Ziyaret
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Eski Hollanda Başbakanı ve yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın Kiev kentine yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinde, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarına destekte bulunacaklarını vurguladı.

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği görevine gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi.

Eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini Jens Stoltenberg'den devralmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri olarak ilk kez Ukrayna'ya gelen Rutte, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna'yı beşinci kez ziyaret ettiğini söyleyen Rutte, "Odessa, Harkov ve Kiev'de çeşitli temaslarda bulundum. Ancak, NATO Genel Sekreteri olarak ilk kez buraya geliyorum" dedi.

"Ukrayna halkına ve izleyen herkese NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum" diyen Rutte, "Yeni NATO Genel Sekreteri olarak bu desteği ileriye taşımak önceliğim ve ayrıcalığım. Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Daha önce de ifade etmiştim, yorulmak bilmeyen liderliğiniz bana ve hepimize ilham kaynağı. Ordunuzun bağlılığı ve Ukrayna halkının kararlılığı, bize özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu ve bunu savunmak için elimizden geleni yapmamızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliğinin NATO için de önemli olduğunu kaydeden Genel Sekreter Mark Rutte, "NATO müttefikleri, Rusya'nın 2022 yılında başlayan saldırılarının ardından yüzde 99'u askeri yardım olmak üzere eşi benzeri görülmemiş bir destek sağlıyor. Ancak daha fazlasının gerektiğini biliyoruz" dedi.

NATO müttefiklerinin mali yardımda bulunmayı taahhüt ettiklerini kaydeden Rutte, "Bir yıl içerisinde 40 milyar euro değerinde askeri yardım yapılması öngörülüyor" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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