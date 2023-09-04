NATO Askeri Komitesi Başkanı Kuzey Makedonya'da Görüştü

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Oslo'da düzenlenecek konferansta askeri hazırlık seviyesi ve ulusal savunma planlaması ele alınacak.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ve Genelkurmay Başkanı Vasko Gjurçinovski ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bauer, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek Askeri Komitenin yıllık konferansını görüştüklerini aktardı.

Oslo'da düzenlenecek konferansta daha yüksek hazırlık seviyesinde daha fazla asker bulundurulması planlarını görüşeceklerini kaydeden Bauer???????, "NATO ve ulusal savunma planlaması her zamankinden daha sıkı bir şekilde bütünleşmiş durumda. Kolektif savunmamız gerçekten kolektif bir çabadır ve güçlü bir ulusal savunmaya sahip olmak bunun önemli bir parçasıdır. İyi ki Kuzey Makedonya buna ulaşmada doğru yolda." diye konuştu.

Amiral Bauer, Kuzey Makedonya'nın orduda reform yapmak için attığı adımları ve gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 2'sini ordusuna yatırma taahhüdünü, ayrıca Ukrayna'ya destek ve bağışlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Petrovska da ülkesinin Letonya, Bulgaristan ve Romanya'daki çok uluslu NATO kuvvetlerine yaptığı katkılarla kararlı bir müttefik olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın bölgesel güvenliğin ana sütunu olduğuna, ortak ittifakın güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğine işaret eden Petrovska, "Kuzey Makedonya, Vilnius'ta müttefikleriyle birlikte GSYİH'sinin en az yüzde ikisini savunmaya yatırma kararlılığını yineledi ve biz bunu tamamen uyguluyoruz. Önümüzdeki yıl, 2024 yılında Makedon GSYİH'sinin yüzde ikisi savunmaya ayırılacak. Savunma bütçemizin üçte birini Makedon ordusunun şimdiye kadarki en büyük modernizasyon ve teçhizat sürecine yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gjurçinovski ise görüşmede Bauer'i reform ve ordunun dönüşümü başta olmak üzere ülkesinin Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut süreçler hakkında bilgilendirdiğini aktardı.???????

Bauer'in ülkedeki diğer yetkililer ile görüşmesinin yanı sıra İlinden kışlasındaki özel kuvvetleri ziyaret edeceği bilgisini veren Gjurçinovski, ayrıca General Mihailo Apostolski Askeri Akademisinde ders vereceğini anımsattı.