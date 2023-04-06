Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

14 Mayıs seçimleri öncesi ziyaretlerine devam eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Sarıgül, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ile başlattığı, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi ile devam ettirdiği parti ziyaretleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinde son durağı Türkiye Değişim Partisi oldu.

SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtt.

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları söyledi: Türkiye'nin sorunlarını, deprem bölgesinde olan sorunları kendisiyle ve arkadaşlarıyla görüştük. Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim Sofrasını büyütmek zorundayız.

"BİRLİKTE OLMAMIZ LAZIM"

Türkiye'de hayatın her alanında insanlar büyük bir endişe duyuyor. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber olmak. Birlikte olmamız lazım. Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz, demokrasiyi getirmemiz lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamamız gerek.