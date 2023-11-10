Mustafa Kemal Atatürk Ardahan'da Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü Ardahan'da düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85'nci ölüm Yıldönümünde Ardahan'da düzenlenen törenle anıldı.
Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törene, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin sunumunun ardından Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - ARDAHAN