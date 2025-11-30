Mustafa Destici'den terörsüz Türkiye çıkışı: Pazarlıksız, müzakeresiz feshedilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili olarak "Şartsız, müzakeresiz, pazarlıksız, silah bırakacak, kendini fes edecek, etsin. Büyük memnuniyet duyarız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin'de partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Artuklu Üniversitesi Rektörlük binasındaki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Tek liste gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Salih Ersöz, yeniden seçildi. Kongrede konuşan Destici, ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"BİRİZ, BERABERİZ VE KARDEŞİZ"

Destici, konuşmasında, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; biz Türk milleti olarak Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türkmen'iyle biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dolayısıyla da bizim birliğimizi bozmaya çalışanlara, kardeşliğimizi yıkmaya çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

"PAZARLIKSIZ, SİLAH BIRAKACAK, KENDİNİ FESHEDECEKSİN"

Destici şu açıklamalarda bulundu: "Baştan da bu süreç başladığında da söylendiği gibi şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silah bırakma ve terör örgütünün kendini feshetmesi; Buna hiçbirimizin itirazı yok ve bundan bölge insanımız başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan ve çok azınlık bir grup dışındaki bütün insanlarımız buna 'Evet' der. Ama şart yok deyip, pazarlık yok deyip, müzakere yok deyip kapalı kapılar arkasında müzakere olursa, birtakım şartlar ileri sürülürse o zaman bu millet buna 'dur' der.

Bizim de işte tam dediğimiz budur. Kendini fes edecek, etsin. Büyük memnuniyet duyarız. Milletimiz adına en çok da bölge insanımız adına büyük memnuniyet duyarız. Ülkemizin iç barışı adına büyük memnuniyet duyarız. Ülkemizin kalkınması adına büyük memnuniyet duyarız. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü ben başından beri şunu söyledim. Ben karşımızdakilere güvenemiyorum, güvenmiyorum. Neden? Çünkü Amerika var. İsrail var. Batı var. Bunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ve bir kere terör örgütü bu işte samimi ise ya da onların sözcülüğünü yapanlar ya da terörist samimiyse öncelikle Amerika'yla, İsrail'le ve Batı'yla ilişkilerini kesmeleri gerekiyor."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN TERÖRİSTLERLE YAPACAĞI BİR PAZARLIK YOKTUR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teröristlerle yapacağı bir pazarlığın olmadığını söyleyen Destici, "Herhangi bir şart kabul edilemez. Burada teferruata girmeyeceğim. Ne diyorlar? Süslü cümleler kullanıyorlar. Hukuksal tanıma diyor. ya ben şöyle anlıyorum; Yani terör örgütünü hukuken tanıyacaksın diyor. Ben sadece göz boyayacağım, adımı değiştireceğim, sen de tanıyacaksın diyor. Suriye'nin kuzey olduğu gibi; YPG oldu SDG. İki, demokratik dönüşüm diyor. Peki, nedir bu demokratik dönüşüm? Demokratik dönüşüm nedir? Bunu bir duymak istiyoruz biz. Burada kastedilen nedir? Hangi anayasamızın hangi maddeleri değiştirilmek istenmektedir? Biz herkesin ana dilini konuşmasının tarafındayız.

Bunu hiç kimse söylemezken Büyük Birlik Partisi söylüyordu. Biz yine aynı görüşteyiz. Biz herkesin kimliğini ifade etmesinden yanayız. Bunu da Büyük Birlik Partisi daha kimse söyleyemezken söylüyordu. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Herkesin, bu milletin her bir ferdinin örtünün İnancını, geleneğini, göreneğini yaşamasının yanındayız. Bunların hepsini söylüyoruz. Ama herkesin kabul edeceği bir şey vardır ki bütün devletler için bu geçerlidir. Her devletin bir adı vardır. Her milletin bir adı vardır. Her devletin resmi bir dili vardır. Bir kimliği vardır. Bunları kaybettiğiniz zaman Irak gibi olursunuz, üçe bölünürsünüz. Suriye gibi olursunuz, bölünürsünüz. Biz birlik istiyoruz. Biz kardeşlik istiyoruz. Biz beraberlik istiyoruz. Mardin eğer Nobel ödülü almış bir Aziz Sancar çıkarıyorsa demek ki yeni Aziz Sancar'lar da çıkarabilir. Mardin bu potansiyele sahiptir. Şahsım, camiam ve salonda bulunan bütün Mardinli ve bu bölge insanı kardeşlerimiz adına da kendisine teşekkür ediyoruz. Minnet duygularımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.