BBP Lideri Destici: 'Teröristler için genel af asla söz konusu olmaz'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist başı Öcalan başta olmak üzere terör cinayetlerinin emrini veren ya da bunları bizzat gerçekleştiren teröristler için bu ülke asla umut hakkı vermez ve vermeyecektir. Bir genel af asla söz konusu olmaz ve inanıyorum ki olmayacaktır. Bu milletin adı Türk milletidir; bunun değiştirilmesine ya da ikinci, üçüncü unsurların eklenmesine de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecektir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Destici, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yapılan yeni atamalara ilişkin, "İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya ve Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki görevlerinde gösterdikleri çalışmalardan, başarılardan ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yerlerine göreve gelen Erzurum Valimiz sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine gelen İstanbul Başsavcımız ki aynı zamanda kendisi eski Adalet Bakan Yardımcılarımızdan sayın Akın Gürlek'e de yeni görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu kararın başta ülkemiz, milletimiz, devletimiz olmak üzere İçişleri ve Adalet Bakanlığı camialarına ve görevden ayrılan, göreve gelen bakanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Destici, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti üzerinden hedef alan paylaşıma tepki göstererek, "Zeynep Hanım 3'üncü dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Eğer başarılı olmasa 3 dönem belediye başkanlığına seçilemezdi. Demek ki memleketlisi onu seviyor. Hala bu zihniyetin Türkiye'de var olması, bizim kabul etmediğimiz tam da budur. Biz kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz ve herkesin de gurur duyması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarımızı, Türk kadınlarını desteklemeyi onları sosyal hayatın her alanında devlette, siyasette, ekonomide daha fazla ve etkin bir şekilde yer almaları için gayret gösteriyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da kadınlarımızın inançlarından, giyim kuşamlarından dolayı hakarete uğramalarını asla kabul etmiyoruz. Buna dünde sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmıyoruz, yarın da sessiz kalmayacağız. Sırf kıyafetinden dolayı kadın belediye başkanımıza yönelik bu çirkin sözleri, saldırıyı bir kez daha lanetliyorum, şiddetle kınıyorum. Bu hanımefendinin kıyafeti tam bir Anadolu kıyafeti. Hala bu hazmedilemiyor. Bunu çirkin bir saldırıya dönüştürenin ya kanında bir problem vardır ya soyunda bir problem vardır ya da inancında bir problem vardır. Maalesef dönem dönem bu tip saldırılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların hepsiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz" dedi.

Destici, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dün PKK'nın partisinin meclis grup toplantısında yine PKK'nın 40 yılı aşkın süredir ülkemizi ve milletimizi bölmeye yönelik propagandaları tekrar birer birer sıralandı. Özetle PKK'lıların ele başları ve yöneticileri başta olmak üzere işledikleri suçların yok sayılmasını, serbest bırakılmalarını, yine anayasada bulunan Türk ve Türkçe'ye ait maddelerin değiştirilmesini pervasızca talep ettiler. Elbette ki bunları olmayacaktır. Milletimiz ve biz buna müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. Kimin ne söylediği tartışmalarına girmiyoruz. Kimseyle karşılıklı polemik yaşamak derdinde de değiliz. Milletimizin bizden beklentilerine cevap vermek, milletin vicdanının sesi olmak gibi bir görevimiz ve mecburiyetimiz var; bunu yapıyoruz ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Defalarca ifade ettim bir terör örgütünü muhatap kabul edilmesi sadece devlet ve adalet kavramlarını tahrip eder. Başka da hiçbir işe yaramaz. Yıllardır barış kelimesinin etrafında döndürülen saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. En çok barıştan söz edenler en çok katliam yapanlar. Onların bu sahte barış sözlerine kanacak değiliz. Hepimiz biliyoruz ki, ortada barıştan bahsedilmesini gerektirecek bir savaş yoktur ve hiç olmamıştır. 'Tüm taleplerimizi kabul ettirdik' dediler. 'Silahlı mücadeleye gerek kalmadı' dediler. 'Ne affı biz suç işlemedik ki, af isteyelim' dediler. Bunları kabul mü edeceğiz? Asla etmedik, devletimiz de etmedi. Açıkça ifade ediyorum. Devletimizde etmedi ve etmeyecek. Bu ülkede terörist başı Öcalan başta olmak üzere bu terör cinayetlerinin emrini veren ya da bunları bizzat gerçekleştiren teröristler için bu ülke asla umut hakkı vermez ve vermeyecektir. Bir genel af asla söz konusu olmaz ve inanıyorum ki olmayacaktır. Bu milletin adı Türk milletidir; bunun değiştirilmesine ya da ikinci, üçüncü unsurların eklenmesine de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."